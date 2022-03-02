点球误判惹争议 英格兰裁判长致电兰帕德道歉

埃弗顿主帅兰帕德和俱乐部主席比尔-肯赖特已经与英格兰职业比赛裁判公司的裁判长迈克-莱利联系，在上一轮英超联赛对阵曼城的比赛中，一次有争议的判罚剥夺了太妃糖的点球。

太妃糖被这个判罚激怒了，曼城中场罗德里禁区内的手球被主裁判保罗-蒂尔尼吹掉，而VAR的回放则支持现场裁判团队的决定。

埃弗顿教练阿什利-科尔在赛后被出示了一张黄牌，兰帕德抨击了那些负责做出重大决定的人的明显无能，埃弗顿首席执行官丹尼斯-巴雷特-巴克森德尔致信英超的首席足球官员托尼-斯科尔斯，要求解释。

莱利现在已经联系了兰帕德和肯赖特，希望解释这一事件。

据了解，太妃糖感谢裁判公司方面承认错误的做法，但对这一结果仍不满意，因为球队现在正在保级，而这个判罚错误让他们丢掉了宝贵的一分。

埃弗顿认为，他们在本赛季已经被太多有问题的判罚所耽误，0-1输给曼城的争议判罚事件远不是他们第一次遭遇错误判罚。

在2月19日客场0-2不敌南安普顿的比赛中，圣徒中场罗梅乌在禁区内明显手球后没被判点——VAR也对埃弗顿的抗议视而不见。

在11月与托特纳姆热刺的比赛中，太妃糖也对裁判推翻点球判罚的决定提出了异议。

在对曼城的事件发生后，兰帕德告诉记者："裁判的判罚让人无法理解，我不敢相信，这让我们失去了获得我们应得的结果的机会。”

"我们失去了一分，因为一个专业人员不能正确地完成他的工作。你开始寻找原因，我想不出原因。它是如此无能，以至于弄错了。”

"瓜迪奥拉会知道，埃弗顿球迷会知道，曼城球迷也会知道，这是你能给出的最清晰的处罚：手臂伸出来了，很好，我在等着裁判判点球。”

"最好的情况是裁判无能，最坏的情况是什么，谁知道呢？我将等待他们的声明或道歉，但这能改变我们的比赛结果吗？"

莱利的道歉或许能让兰帕德稍感安慰，但这已经不是英格兰职业比赛裁判公司第一次对误判进行道歉了。

穆里尼奥曾在切尔西与兰帕德一起取得了巨大的成功，他对莱利在2013年11月的一次有争议的判罚后向西布朗道歉的决定感到愤怒。

葡萄牙人当时说道："我非常想知道这件事的后果。”

"至少现在裁判们知道了，他们知道了一件事。假设一个有争议的判罚有利于切尔西，他们知道自己将被老板骂。这一点他们知道。”

“他们可以犯一些有利于其他球队的错误，这就没有问题。”

“我非常想知道，这是否只是一个孤立的事件。我很想知道，人们是否把这看作是一种正常的情况。”

“我很想知道这是否是个开始，然后从现在开始对每个人一视同仁。”

在被问及他是否曾经收到过裁判为他们的行为道歉的电话时，穆里尼奥补充道："如果他们这样做，那么在我的职业生涯中，我的电话会非常、非常繁忙。"