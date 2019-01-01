点球自产自销 凯恩又创热刺队史进球新纪录

英格兰国脚继续创造热刺的新纪录，刷新了队史进球新高。

哈里·凯恩在周二对阵切尔西的比赛中射入点球后，成为了托特纳姆热刺历史上首位连续五个赛季进球超过20个以上的球员。

在热刺对阵切尔西的联赛杯半决赛中，凯恩在禁区内被阿利扎巴拉加铲倒后，亲自主罚点球并冷静地将球打进。

凯恩最初被判越位，但在经过VAR纠正后，前锋没有越位，而主裁奥利弗指向了点球点位置。

凭借这个进球，凯恩完成了本赛季的第20粒进球，这也是他连续第五个赛季达到20粒进球。

2014-15赛季时，他一共攻入31球，随后又在第二个赛季中攻入28球。

接下来的赛季中，凯恩完成28粒进球；而在上个赛季，热刺前锋取得个人最多进球，凯恩在2017-18赛季的48场比赛中打进41粒球。

此外，凯恩的进球也使他成为热刺历史上的第四位得分王，进球总数达到160个。

这位25岁的前锋仅落后于吉米·格里夫斯、博比·史密斯和马丁·奇弗斯，他们在各自的职业生涯中分别进了266、208和174粒球。

周二的进球标志着凯恩连续六场比赛都有破门得分——这是他职业生涯中第二次连续在那么多场比赛中取得进球。

除了在周二对蓝军的比赛中打进点球，凯恩在对特兰米尔、卡迪夫、狼队、伯恩茅斯和埃弗顿的比赛中都有进球。