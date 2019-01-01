点球大战输球不算输 波帅：我为球队感到骄傲

热刺在联赛杯半决赛的点球大战中被切尔西淘汰出局，波切蒂诺与自己的首个杯赛冠军再次无缘，但阿根廷人仍然为队员们的表现感到满意。

北京时间1月25日，热刺在斯坦福桥客场挑战切尔西，争夺进入联赛杯决赛的门票。波切蒂诺的球队带着1比0的优势来到客场，却在90分钟内被对手扳成总比分2比2平。随后的点球对决中，戴尔和小卢卡斯先后罚丢点球，最终热刺点球2比4，总比分4比6切尔西，无缘联赛杯决赛。

波切蒂诺和自己在热刺的首个奖杯擦肩而过。

赛后接受记者采访时，波切蒂诺说：“我们在温布利1比0击败了切尔西，他们在这里战胜了我们。比起在比赛中输球，我更倾向于在点球大赛中输球。恭喜切尔西。”

“我们周末还有足总杯的赛事，我们会在对阵水晶宫的比赛中加油的。”

比赛上半场刚过30分钟，本戴维斯就出现腹股沟伤情无法坚持比赛，热刺伤病名单上又添猛将。波切蒂诺谈到比赛时说：“下半场我们踢得非常好，创造了一些机会。”

“我们在下半场做了调整，我认为我们占据了主动。上半场在丢球前，我觉得我们踢得也还可以，控制了比赛。但对手有阿扎尔，佩德罗，吉鲁，坎特，他们就是可以进球。”

热刺这边却缺少凯恩、阿里和孙兴慜，因此波切蒂诺对球员们的表现已经很满意，他补充说：“我为球队感到骄傲，为球队的拼搏感到满意，我必须要表扬我的球员们在两回合中的表现。”