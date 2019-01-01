点球判罚激怒萨里：英格兰裁判没资格使用VAR！

在卡拉宝杯0-1负于热刺后。这位蓝军主帅对于视频助理裁判的使用颇有微词。

切尔西主帅萨里质疑了周二与热刺的比赛中，视频助理裁判的使用。他同时表示，自己不认为英格兰裁判有匹配这套系统的执法能力。

比赛上半场，凯恩在突入禁区的过程中被凯帕放倒，裁判给了热刺一个点球，英格兰国脚亲自主罚命中，帮助热刺首开纪录并且将这一比分保持到了最后。

不过对于凯恩是否存在越位在先的问题，裁判是通过观看视频助理裁判的录像回放来做出判断的。萨里也在赛后重新回顾了这一比赛片段，在他眼中，这一判罚并不合理。

萨里告诉天空体育：“几分钟前我看了我们的摄像机捕捉到的视频，那是个越位。我们的摄像机和凯恩是保持在同一水平线上的。”

“他的头和膝盖都越位了，越位。边线裁判的跑动实在是太重要了。他对我们的防守队友造成了很大影响。”

“我不认为英格兰裁判能够驾驭这套系统。”

“如果你不是很有把握而需要依靠系统（来判断），那你就必须根据球和球员的最后一个动作来决定。但他吹停了比赛，没有看球——我们的防守球员都还在禁区外。我不太清楚门将的位置，但我很确定后卫的位置。”

“我认为他们（裁判）还必须继续学习如何使用这套系统。”

“在英超里没有使用VAR而在卡拉宝杯中使用，这就很奇怪了。对我们，对球员和裁判来说都很奇怪。”

而对于凯恩来说，他认为裁判的判罚完全正确，这一关键判罚也最终帮助热刺在第二轮开始前占得先机。

两边还将在1月24日在斯坦福桥碰面。在此之前，热刺还需要在联赛中面对曼联和富勒姆，而切尔西的对手则是纽卡和阿森纳。