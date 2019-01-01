炒后吐真言 埃梅里：所有东西在一个月内支离破碎

这位前枪手主帅透露了他11月离开北伦敦的关键原因。

上个月，乌奈·埃梅里离开了酋长球场，他透露自己在阿森纳的执教生涯是如何在这么短的时间内就出问题的。

埃梅里承认，他的球队在10月份的国际比赛日之后输给了刚刚升级的谢菲尔德联，感觉就像是他们瓦解的催化剂。

“这个赛季，从理论上讲，我们开局不错，我和俱乐部都感觉上个赛季的成就是值得珍惜的。”他告诉BBC体育：“我们现在正在考虑如何共同发展，甚至是他们想要提供一份新的合同。”

“然后我记得我们有一个月的时间，糟糕的结果开始让我们在接下来的比赛中变得更糟。我们失去了信心和一点稳定。对谢菲尔德联的比赛是一个转折点。一个月后，所有的东西都破碎了。”

“我们在七场比赛中连一场胜利都没有，我们问的问题是‘我们怎么了？’就像一个滚动的雪球，越来越大。”

“事实上，教练是第一个进入聚光灯下的人。我在其他俱乐部也有过这样的经历，并通过让球队回到正轨来克服它，但是那个月在阿森纳很糟糕。我们必须赢得比赛，才能重新获得情绪上的平衡，才能摆脱那种挫败感，但我们做不到。”

“在三四个星期之前，我在比赛前和球员们谈过，告诉他们事情进展得不太顺利，我无法看到我想象中的球队。”

“我们寻找解决方案。有时在防守上我们需要更强，所以我们有三名中卫。我们试图找到一种方法让奥巴梅扬、厄齐尔和拉卡泽特在战术上相互配合，这样每个人都能在自己的位置上发挥出最好的水平，但结果还是没有出来。”

埃梅里承认，也许是他的球队上赛季在欧罗巴联赛上的努力让他们在国内付出了代价，当时他们距离前四只差一分，而他们在巴库的决赛之路却掩盖了这一点。”

“也许我们在欧罗巴联赛所做的努力让我们有太多事情要做。”他补充道：“我们在最后几轮还在前四，但我们在主场打平了布莱顿，输给了水晶宫。”

“但我确实对事情的进展非常满意，因为我相信我们学会了如何成为一个团队。一支闪耀的球队，一支高效的球队，一支有竞争力的球队，一支总体上看起来像为什么阿森纳要签下我的球队。”

“我们在决赛中对阵切尔西，我们上半场在战术上表现出色，在我看来，我们完全可以控制比赛。然而，在下半场，阿扎尔让双方立分高下，他们赢得了比赛。”

“然后，在联赛中，我们游到了岸边，却死在了沙滩上。”