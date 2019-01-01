灾难表现 内维尔：琼斯连最简单的球都不会对付

这名英格兰后卫在中场休息时被替换下场，因为他的失误导致了刀锋的首个进球。

菲尔·琼斯本赛季的首次英超亮相并没有按计划进行。

这位中后卫在周日对阵谢菲尔德联的比赛中首发出场，与哈利·马奎尔和维克托·林德洛夫组成三后卫。

但是这位27岁的球员在开场仅20分钟就被主队的一粒进球所击溃，他在约翰·弗莱克进球前被利斯·穆塞特轻松过掉。

这位英格兰国脚回到曼联首发阵容让很多球迷感到意外，因为在周日的比赛之前他在本赛季只打了三场比赛——两场欧联杯和一场联赛杯。

这名后卫最终只打了45分钟的比赛，杰西·林加德在中场休息时顶替了他。

琼斯被前曼联后卫加里·内维尔批评为防守的灾难，他认为他应该毫不费力地摆脱危险。

“如果曾经有过进球……警告信号就在那里，”内维尔对天空体育说：“马奎尔和琼斯，他们对付不了穆塞特和大卫·麦戈德里克在他们身后的跑动。这是一种基本球，一种简单球，是世界上中后卫最容易对付的球，而菲尔·琼斯不会去对付它。谢菲尔德联得到了他们应得的回报。最后还有一点好运。琼斯只是看看他的肩膀，在那一刻，他失去了对对抗和谢菲尔德联的控制，只能看看他们——他们有四个人在禁区里！”

琼斯的错误让他成为社交媒体上被嘲笑的对象，因为球迷认为这已是他的常规操作。