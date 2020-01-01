灵魂人物 克洛普：亨德森对利物浦无比重要

这位英格兰中场在比赛中表现出色，红军主帅表扬了他的队长。

在周四利物浦2-0战胜谢菲尔德联的比赛中，乔丹·亨德森的表现让克洛普兴奋不已，德国人称赞他“无比重要”。

利物浦在安菲尔德轻松取胜，穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内在上下半场各进一球。

这场胜利使得利物浦的不败记录可以超过一整年，因为他们最近一次输掉英超联赛是在2019年1月3日——他们的下一场英超比赛是在1月11日对阵热刺。

然而，正是亨德森的表现在赛后的新闻发布会上激起了克洛普最激动的反应。

这名中场球员进行了四次关键的传球，在131次传球中有92%成功率，并12次赢得球权，这让他延续了良好的状态。

"首先，希望能保持这样。" 克洛普在被问及亨德森最近的表现时告诉记者：“是的，他与众不同。是的，他是杰出的。维纳尔杜姆和亨德森踢了最多的比赛，他们在那里的表现令人难以置信，绝对难以置信。”

“我从不认为这是理所当然的。如果有人看不到乔丹·亨德森的水准，我也无能为力。”

“亨德森是完美的球员吗？不是。我认识什么人是完美的吗？没有。他对我们无比重要吗？是的。”

“当他看到法比尼奥有多棒时，他不喜欢6号位置。两三个星期前，当他在这个位置上已经很出色的时候，我问他，“你不喜欢这个位置，对吗？’”

”他在笑。在此之前，他踢了中卫。我不知道加雷斯·索斯盖特（英格兰主帅）现在要对他做什么，他将在哪个位置踢球，但显然有一些选择。”

“你在生活中看到，性格和心态总是有帮助的，尤其是在这种情况下。对我来说，只积极地谈论一个人是困难的，因为我总是觉得我必须提到所有其他人。我从不认为这是理所当然的。”

亨德森自己也不认为利物浦有可能比肩不败赛季的阿森纳，他强调红军只关注下一场比赛。