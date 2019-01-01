火线复出 拉卡泽特或将上场出战谢菲尔德

枪手欢迎这名高产的球员的回归，他有可能参加谢菲尔德联的比赛。

亚历山大·拉卡泽特为阿森纳带来了及时的康复，法国前锋已经完全恢复了训练。

这位28岁的前锋本赛季只为枪手出场三次。

最近的一次是9月1日北伦敦德比战平热刺。

由于拉卡泽特的脚踝有点不舒服，阿森纳后来宣布他将缺席到10月份。

当时发表的一份声明称:“在对脚踝问题进行评估后，我们建议阿莱克斯需要休息并加强他的脚踝功能以恢复完全的健康。”

“几个星期以来，阿莱克斯一直带伤坚持比赛。他很可能在10月份重新复出。”

十月已经过半，他们正在为在国际比赛日后的英超联赛的回归做准备。

他们将在周一做客谢菲尔德联队，拉卡泽特将在这场比赛之前回到锋线的竞争之中。

枪手在他们的官方网站上公布了最新的康复信息:“阿莱克斯恢复得很好，已经完全恢复了训练。”

“他将在接下来的几天内决定是否参加周一对谢菲尔德联队的比赛。”

埃米尔·史密斯·罗是另一位回到埃莫里计划中的球员，阿森纳谈起这位19岁的中场球员时说:“在对阵诺丁汉森林的联赛杯比赛中遭遇的碰撞伤已经完全恢复了。可以上场。”

然而，赖斯·尼尔森仍然被困在治疗室中，可能要等到下一次国际比赛后才能再次露面。

他的更新是:“左膝(韧带受伤)，目标是在11月恢复全面训练。”

在这次国内比赛的间歇期中，阿森纳一直在寻找机会让那些最近很少参与比赛的人上场。

他们补充道:“上周五(10月11日)，除了阿历克斯·拉卡泽特，所有非国家队一线队球员都在伦敦科尔尼参加了一场对阵雷丁的90分钟的比赛。

“在这场比赛中没有产生连带的问题。”

“一些国家队球员要到周五才会回来，那时他们将在周一的比赛前接受评估。”

阿森纳在过去8场各项赛事中保持不败，并取得5场胜利，在英超积分榜上排名第三。