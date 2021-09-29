激烈批评 阿莱格里：拉比奥过往两赛季表现无法接受

在都灵城的前两个赛季里，法国人在进攻方面的表现并不突出，他的教练希望改变这种状况。

尤文图斯主教练马西米利亚诺·阿莱格里在周三对阵切尔西的赛前新闻发布会上对拉比奥说了一些难听的话，指责这位法国中场过去两年中缺少进球。

阿莱格里在都灵城的二进宫开局艰难，尤文图斯在过去的6场意甲比赛中只赢下了2场。

相较之下，意大利豪门在欧冠赛场上的表现更加令人鼓舞，阿莱格里希望在周三对切尔西的比赛中能够继续保持这种状态。

说了什么?

“拉比特能够出场，他的脚踝没事，所以他会有机会出场比赛。”阿莱格里在周二的新闻发布会上表示:“拉比奥的情况和贝尔纳代斯基类似。”

“如果像尤文图斯这样的大俱乐部选择了这些球员，那肯定是有原因的，心态决定了结果。”

“他们必须非常坚定地参加训练，射门，防守，这些因素都是至关重要的。有多少优秀的技术球员在他们的职业生涯中没有取得成功?”

“如果我是拉比奥，我会对自己感到非常生气，他在这里两年里进了多少球?有十个吗?这是不可接受的，如果我是他，我会感到很难过。”

“他需要在所有这些方面做得更好，我确信他本赛季能够做到这一点。”

我还没有想好

两周以前，尤文图斯放下了联赛的糟糕表现，以3-0大胜马尔默开启了自己本赛季的欧冠征程。

对阵切尔西的关键战将给尤文图斯带来更严峻的挑战，尽管阿莱格里确定了周三比赛的四名首发球员——“什切斯尼，洛卡特利，桑德罗和达尼洛。”——他承认他对比赛如何安排犹豫不决。

“我的想法很混乱，”当被问及他的首发布阵时，他补充道。

“我们进行了很好的训练，除了拉姆塞，每个人都可以上场，明天我们必须按照基耶利尼说的去做。”

“我们需要踢一场技术性很强的比赛，他们的表现非常稳定，他们非常努力，擅长反击和定位球。”

“我们可能会丢球，这是可能发生的，我们必须从一开始就拿出好的表现，在场上发挥出色。”