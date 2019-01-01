激活潜能 阿尔特塔：佩佩能成为绝对的顶尖球员

枪手主帅支持球队历史上最贵的球员，称如果他能全身心投入，就能充分发挥他的潜力。

米克尔·阿尔特塔提及了在阿森纳备受诟病的尼古拉斯·佩佩，以显示他的职业道德和发挥“绝对顶级”潜力的意愿。

在过去的两个赛季里，佩佩在法甲球队里尔中崭露头角，为俱乐部打进了35个法甲进球，他认为自己是未来的一颗潜力之星。

尽管世界上很多大俱乐部都对他感兴趣，阿森纳还是在7月份成功地将这位科特迪瓦国脚带到英格兰，这使得他成为了他们历史上最昂贵的签约，据报道，他的身价达到了7200万英镑。

然而，在之后的16场英超联赛中，佩佩只获得了3次助攻和2个进球，他的整体表现远远低于人们的预期。

阿森纳的新教练阿尔特塔被认为对斯特林和勒罗伊·萨内在曼城的进步产生了巨大的影响，他相信佩佩可以找到一个类似的水平，如果他自己努力的话。

“我认为，很明显，从法国来到这里是一个很大的改变。”阿尔特塔在周日与切尔西的比赛前告诉记者：“同时，他也发现了一支新球队，在他没有发挥出最佳状态的时候，让他安定下来的环境并不理想，所以这不仅仅是他的问题。”

“我们是来帮助他的。如果他愿意学习，努力工作，我向你保证他有潜力成为顶尖的球员，绝对顶尖的球员。他在（12月26日1-1战平伯恩茅斯的比赛中）两到三个动作中展示了他的实力，但他必须保持稳定。”

阿尔特塔认为佩佩只是缺乏自信，尽管西班牙人认为信心是双向的，因为他强调了集体的重要性，让球员达到他们想要的水平。

“信心的问题在于，他只有在上场时才有信心，或者只有在他训练得足够好，让我对他有信心时，他才得到教练的信心。我认为必须将两者结合起来。”

“但是我们的整体结构，我们踢球的方式，我们在球场上做的事情将会帮助他们（球员）。”

“我们不能要求前锋或攻击型球员去创造像（触动开关）这样的东西——他们必须有一种能把所有事情都维持在一起的踢法，尽可能多地到达更好的位置，然后才能创造出我们想要的尽可能多的情况。”