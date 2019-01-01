激发潜力 博斯尼奇： 曼联应该为博格巴买来坎特

前红魔门将相信，如果一名法国国脚能转会来到曼联，将会从身边的同胞身上受益。

博斯尼奇表示，曼联应该考虑在博格巴身边引进坎特。

他并不是第一个暗示另一位世界杯冠军中场球员会给红魔带来明显的好处的人。

然而，这位前门将最近声称，坎特能够在老特拉福德帮助博格巴呈现最好的表现，并为这名26岁球员不受欢迎的转会谈判画上句号。

博斯尼奇告诉talkSPORT：“就博格巴而言，我强烈建议应该围绕他建队。

“我认为他们要做的是看看博格巴在最成功的地方，尤文图斯和世界杯上。以及谁和他一起踢球？在世界杯上，是恩戈洛·坎特和布莱斯·马图伊迪。

“所以，如果你在寻找球员，要么把这两名球员带到他身边，要么把这类球员带到他身边，这样就能把他最好的一面发挥出来。”

曼联可能在引进任何新面孔之前就失去了博格巴，有报道称皇马对他很感兴趣。

这位法国国脚暗示，在英格兰经历了三个赛季的试训之后，也许是时候做出改变了，博斯尼奇对一名关键人物的评论表示担忧。

他补充道：“这有点令人担忧，但你不知道幕后的那些事情。”

“我个人并不了解这个孩子，我只能继续我所看到的，我所读到的和我所听到的。”

“他似乎是那种需要知道自己被需要，需要有人拥抱他的人，所以也许只是有那么一点点。”

“也许他想知道俱乐部百分之百的支持他，因为当他出了问题的时候，他是会承担责任的。”

“但这是可以理解的。当事情进展顺利时，最好的球员会获得所有的荣誉，但当他们出错时，通常是最好的球员和教练来面对指责。”

博格巴在2018-19赛季饱受批评，但他确实为曼联贡献了16粒进球和11次助攻，并入选PFA英超年度最佳阵容。