澳大利亚新西兰联合申办2023年女足世界杯

FFA和NZF都在申请联合举办女子足球最大型的比赛。

澳大利亚和新西兰联合申办2023年国际足联女足世界杯。

澳大利亚足协（FFA）和新西兰足协（NZF）周五在墨尔本确认了联合申办。

女足世界杯在2023年将由24支球队扩军至32支球队。

澳大利亚足协主席克里斯·尼库在一份声明中说：“作为国际足联信任的成员，澳大利亚足协和新西兰足协致力于举办一届出色的女足世界杯，不仅在比赛期间，而且在赛前和赛后都为这项运动带来真正的好处。”

“在澳大利亚和新西兰联合举办2023年女足世界杯的决定旨在推动女子足球和性别平等，推动这项运动在草根和职业的水平，为未来一代又一代的球员、管理者和球迷照亮道路。”

NZF主席约翰娜·伍德说:“NZF和FFA很高兴能‘作为一体’，共同申办2023年女足世界杯。这个合作的机会，不仅跨越成员协会的边界，也跨越联盟的边界，代表了足球合作的新水平。”

“我要感谢我们的团队，他们不知疲倦地工作，让我们一起提交申请，这是一个了不起的壮举，但更重要的是，展示了我们两个国家和会员协会之间的强大关系。”

阿根廷、巴西、哥伦比亚、日本和韩国，可能还有朝鲜，也将申办世界杯。

澳大利亚和新西兰此前都没有举办过男子或女子世界杯，澳大利亚联邦青年和体育部长理查德·科尔贝克迫切希望将长期以来的梦想变成现实。

科尔贝克说：“我们申办2023年国际足联女足世界杯足球赛，与澳大利亚政府致力于鼓励更多的女孩和妇女参加体育运动、增加体育活动以增进健康和福祉的承诺是一致的。”

“澳大利亚和新西兰在举办和联合举办大型国际体育赛事方面有着成功的历史。我们有基础设施、专业知识和热情来共同举办2023年国际足联女足世界杯，我祝愿FFA和NZF取得圆满成功。”

澳大利亚未能成功申办2022年世界杯，最终卡塔尔获得主办权。