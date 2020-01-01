澄清转会传闻 阿图尔：我会留在巴萨好多年

尽管得到了尤文图斯和国际米兰的关注，但阿图尔并不会在今夏离开诺坎普。

巴塞罗那中场阿图尔对转会尤文图斯不感兴趣，他渴望在诺坎普呆上“很多年”。

此前来自西班牙的报道暗示尤文图斯已经准备好把这名巴西国脚带到都灵城，代替未来不明朗的皮亚尼奇。

《世界体育报》在周一表示，巴萨已经同意尤文图斯与阿图尔进行谈判，因为斑马军团可以提供远高于红蓝军团的合同条款，此前巴西人同意在新型冠状病毒疫情期间降薪70%。

其他球队

不过，阿图尔依旧坚持不会离开加泰罗尼亚，桑巴国脚在2018年夏天从格雷米奥来到了诺坎普球场，这笔交易当时的转会费达到了3900万欧元。

在接受采访时，阿图尔表示：“外界总是会有很多猜测，但我的想法很清楚，我唯一感兴趣的选择就是留在巴塞罗那。 大俱乐部的兴趣总是让人感到高兴，也是一种积极的信号，但我的想法是为巴塞罗那效力很多年。” ​​​

“我在这里过得很好，非常感谢俱乐部和教练团队对我的信任，这是另外一个我非常确认自己想留下来的原因。，我完全清楚自己的唯一愿望，那就是继续留在这里。”

“巴塞罗纳是我一直想去的地方，我想在这家球队效力已经很久了，这是毋庸置疑的。每一天，在这里，在这家球队中，在这座城市里，我都感觉很舒服。我喜欢这里的人和文化，我觉得有很多球迷都在支持我。”

“我现在100%地专注于自己的工作，希望当条件成熟时尽可能回到赛场，，因为我真得很渴望在巴萨继续成长，争取赢得更多的奖杯。”

23岁的阿图尔本赛季为巴萨出场23次，尽管他在赛季中遭遇了伤病问题。