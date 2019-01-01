澄清绯闻 门兴格拉德巴赫今夏不会签下罗本

德甲球队已经宣布他们不会引进这位经验丰富的边锋。

门兴格拉德巴赫的体育主管证实，俱乐部没有兴趣在这个夏天签下罗本。

罗本在上赛季末离开拜仁慕尼黑后可以自由转会，但是格拉德巴赫体育总监马克斯·埃伯尔说他的球队不会为了他的加盟而加入竞争。

自从今年早些时候他宣布离开效力了10年的拜仁之后，关于这位边锋的未来的猜测就一直在进行。

据报道，包括莱斯特城和荷兰埃因霍温在内的几家俱乐部都在追逐罗本，有报道称他与中超联赛和美国职业足球大联盟也都有联系。

德国球队门兴格拉德巴赫是最近一家与这位35岁的球员联系在一起的球队，但是埃伯尔排除了签下罗本的可能性。

在接受《图片报》采访时，俱乐部体育总监表示：“这对我们来说不是一个主意。”

埃伯尔显然对引进35岁的罗本不感兴趣，他明确表示俱乐部已经有几名30岁以上的球员。

格拉德巴赫的球员名单包括拉尔斯·斯坦德尔(30岁)，伊布拉希马·特拉奥雷(31岁)和拉菲尔(34岁)，云达不莱梅的马克斯·克鲁斯(31岁)也有可能回归，因此罗本不需要来到博尔西亚公园。

此外，有报道称，这位前切尔西和皇家马德里边锋将不得不大幅减薪，才能与格拉德巴赫达成协议，因此可以确保罗本不会在下赛季出现在马可·罗斯的队伍中。

2009年，罗本从皇家马德里加盟德国冠军球队后为巴伐利亚队出场300多次，并赢得了8次德甲冠军。

这位前荷兰国脚还获得了五次德国足协杯，并在2013年欧洲冠军联赛决赛战胜劲敌多特蒙德的比赛中攻入制胜一球。

他还拥有俱乐部第二高的非德国球员进球纪录，144粒，仅次于现任前锋罗伯特·莱万多夫斯基的191粒。