潜心栽培 索帅相信拉什福德未来可匹敌凯恩

曼联将于北京时间周一凌晨前往温布利大球场挑战热刺，临时主帅索尔斯克亚在赛前表示，前锋拉什福德有潜力成为凯恩一样的顶级射手。

英格兰年轻国脚拉什福德最近状态火热，可能是职业生涯截止目前最出色的阶段，他在过去8场比赛中为曼联打入5粒进球。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，21岁的拉什福德踢上了中锋位置，这让他更加如鱼得水。在穆里尼奥执教曼联时，拉什福德更多的出现在边路。本周末曼联将前往温布利大球场挑战热刺，拉什福德甚至有希望取得卢卡库担任首发中锋。

热刺的当家射手凯恩在本赛季开始以来已经在各项赛事中打入21粒进球。

不过索尔斯克亚相信拉什福德正在逐渐成熟，他有实力成长为一名令对手恐惧的前锋，他具备发挥全部潜能的绝佳身体素质。

“他可以成为一名非常顶级的是射手，”索尔斯克亚说。“凯恩的确是世界级前锋，但我相信拉什福德有同样的实力。他有这样的潜力达到和凯恩一样的高度。”

“他有令人生畏的速度，如今他变得更加强壮，并且可以为我们控住球。他同时也是前场一名出色的传球手。”

“他在曼联成长。我们有很多训练课都是曼联青训学院的孩子们一起完成，包括钟塔西、戈麦斯、拉什福德和林加德等等，他们早已经配合非常默契，有自己的踢球方式。拉什福德是一名令人兴奋的球员，我非常高兴与他合作。”