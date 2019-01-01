潜在东家尚未确定欧冠资格 热刺铁腰推迟转会
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Tottenham.
这位肯尼亚中场在托特纳姆的顺位下降了，波切蒂诺承认这位前南安普顿球员在伦敦俱乐部的日子“倒退”了。
在伯恩茅斯和西汉姆未能在英格兰的最后期限前完成转会后，最近几天，万亚马转会到布鲁日的传闻甚广。法国媒体Soccer Link称，布鲁日正准备以1500万欧元的价格将万亚马带到比利时。
然而，《旗帜晚报》警告称，如果布鲁日未能晋级欧冠小组赛，万亚马的转会可能会泡汤。
布鲁日在附加赛第一回合1-0战胜了奥地利对手林茨，虽然他们在第二回合主场优势明显，但小组赛的资格还没有得到确认。
对于万亚马来说，有机会参加欧冠将是转会的一个重要因素，上赛季在热刺输给利物浦的决赛中，他是一个没有上场的替补。
因此，他将等待他们的命运得到确认，第二回合比赛将在周三举行，然后再做出最后的决定。
《旗帜晚报》还明确指出，布鲁日向热刺开出的报价为800万英镑，与英超球队1700万英镑的估值不符，而《每日记事报》显示，他们向这名中场球员开出了一份周薪6.5万英镑的合同，这将使他成为队史薪酬最高的球员，同时还排除了他的老东家凯尔特人和他签约的可能性。