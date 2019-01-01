潜在东家尚未确定欧冠资格 热刺铁腰推迟转会

据报道，维克托·万亚马将推迟他转会到布鲁日俱乐部的可能时间，直到比利时俱乐部在欧冠附加赛第二回合对阵奥地利林茨的比赛之后。

这位肯尼亚中场在托特纳姆的顺位下降了，波切蒂诺承认这位前南安普顿球员在伦敦俱乐部的日子“倒退”了。

在伯恩茅斯和西汉姆未能在英格兰的最后期限前完成转会后，最近几天，万亚马转会到布鲁日的传闻甚广。法国媒体Soccer Link称，布鲁日正准备以1500万欧元的价格将万亚马带到比利时。

然而，《旗帜晚报》警告称，如果布鲁日未能晋级欧冠小组赛，万亚马的转会可能会泡汤。

布鲁日在附加赛第一回合1-0战胜了奥地利对手林茨，虽然他们在第二回合主场优势明显，但小组赛的资格还没有得到确认。

对于万亚马来说，有机会参加欧冠将是转会的一个重要因素，上赛季在热刺输给利物浦的决赛中，他是一个没有上场的替补。

因此，他将等待他们的命运得到确认，第二回合比赛将在周三举行，然后再做出最后的决定。

《旗帜晚报》还明确指出，布鲁日向热刺开出的报价为800万英镑，与英超球队1700万英镑的估值不符，而《每日记事报》显示，他们向这名中场球员开出了一份周薪6.5万英镑的合同，这将使他成为队史薪酬最高的球员，同时还排除了他的老东家凯尔特人和他签约的可能性。