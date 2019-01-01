潜力巨大 法比安鲁伊斯和西班牙U21欧青赛夺冠

西班牙在他们的队伍中也许没有一个历史上最伟大的球员，但拥有一批天才球员——其中最主要的是这位那不勒斯中场。

在周日的欧洲杯决赛之前，克洛普给德国U21发送了一个特别的视频信息。

“幸运的是，大约五、六、七周前，我们证明了西班牙人是可以被打败的——即使他们有梅西，”利物浦主帅热情洋溢地说道，他指的是其球队在欧冠半决赛中令人振奋地击败了巴塞罗那。

然而,尽管在周日晚上爆满的弗留利球场中西班牙阵中并没有梅西——或像他一样的球员——他们有鲁伊斯,他之于西班牙的重要性等同于阿根廷人之于巴萨,因为他帮助球队在乌迪内以2 比 1的取胜。

当然，他的影响在西班牙对意大利的揭幕战中已显而易见，当时鲁伊斯在半场时因伤被迫下场，在博洛尼亚的半场结束时双方各进一球。没有了他们的6号核心，西班牙在中场失去了压制力，最终1比3落败。

在接下来对阵比利时的比赛中，他们在比赛末段的进球绝杀了比利时，而当鲁伊斯重回首发之后球队意料之中地发生翻天覆地的变化，这位那不勒斯王牌在5比0大胜波兰的比赛中射入一记非常漂亮的远射，帮助西班牙锁定四强席位。

在四强4比1大胜法国的比赛中，鲁伊斯状态继续火热，他送出一记不看人传球，助攻奥尔默破门得分——他连续两场比赛获得全场最佳球员称号——但是他将最佳状态留到决赛。

在决赛还剩7分钟的时候，鲁伊斯轻松地将米克尔·奥亚扎巴尔的一记精彩解围拦截，然后带球漂亮地过掉亚历克斯·努贝尔，射入球门左下角。

这个进球在看台上引发了疯狂的庆祝，有趣的是，这可能是西班牙评论员在直播席发出的最长的“Gooooool”尖叫声之一，人们也许从未听到过这样的欢呼。

这是一个超级进球，但与此同时，考虑到其射手身份，这完全不令人惊讶。毕竟，他不仅仅是一名技术高超、多才多艺的球员，这比前西班牙球员路易斯·恩里克之前所形容的“野兽射门”有过之而无不及。

不幸的是，对于德国队来说，他们没有阻挡鲁伊斯从远距离展示他的致命准确性，这是他左脚又一次决定性的摆腿，因为努贝尔未能阻止从这位西班牙中场，从而让令人印象深刻的奥尔默进球。

比赛结束后不久，西班牙获得了最佳球员的称号，全场观众起立鼓掌。西班牙队几乎不可避免地再次显得不堪一击，多亏了纳迪姆•阿米里的努力，德国队才得以上演一场激动人心的决赛。

然而，西班牙坚持了下来，为他们在2017年波兰决赛中的失利复仇，但德国能为自己球队和国家感到骄傲。并不是说他们的英勇努力在终场哨声响起时给了他们多少安慰;他们的破坏是可以理解的。

对于努贝尔——他是半决赛逆转罗马尼亚的英雄——以及他们在决赛前的不败战绩来说，这是一种极其残酷的结束赛事方式

这唤起了2002年成年队在世界杯决赛输给巴西队的记忆 - 但是，就像25年前那场比赛一样，更为出色的球队最终占了上风。

西班牙可能没有梅西，但他们再次拥有一批出色的年轻球员，其中最主要的是鲁伊斯，这位球员将其球队巨大的潜力释放在本届赛事。