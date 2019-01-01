漫不经心 基翁：奈尔斯懒惰马虎 他在浪费天赋

安斯利·梅特兰-奈尔斯在对阵吉马良斯的比赛中担任中场，右后卫的位置由其他人填补，但马丁·基翁对此并不感冒。

阿森纳的“二线球员”在欧罗巴联赛3-2战胜吉马良斯的比赛中并没有给俱乐部传奇人物马丁·基翁留下深刻印象，安斯利·梅特兰-奈尔斯被指责正在“浪费他的天赋”。

22岁的梅特兰-奈尔斯从右后卫回到中场后被特别指出，他的失误导致了球队的第二个丢球。

前阿森纳后卫基翁事后告诉英国BT体育：“贝莱林在他喜欢的位置上踢球，钱伯斯已经获得了他在英超的一线队位置。看起来他（梅特兰-奈尔斯）是在为自己感到难过，而作为一名职业球员，他没有时间这样做。”

“他们的球感真的很差，而且他们还丢了第二个球。这是一个漂亮的射门，但梅特兰-奈尔斯完全是一脸茫然。他应该用他的后脚接那个球，他把这变成了麻烦，那就是懒惰，马虎。这名球员很有能力，但他现在正在浪费他的天赋。”

梅特兰-奈尔斯并不是基翁认为的唯一一个在欧战中让自己的水准下滑的球员。很多边缘球员都有机会给人留下深刻印象，但很少有人会抓住这个机会。

基翁补充道：“你需要保持正确的心态。你是二线阵容的十一人，你只能看一线队的比赛，当你比赛的时候，你有机会留下你的印记。我没有看到饥渴感。（第一个丢球）我以为霍尔丁能封堵传中，蒂尔尼在错误的一边，没人从中场回防。这太简单了，主教练应该感到担忧。这不是自满，而是缺乏饥渴感。你在场上是为了在球队留下自己的印记，你想让主教练在周末挑选球队阵容时遇到困难，但目前没有人做得足够。”

阿森纳将在周日与水晶宫的伦敦德比战中回归英超赛场。