“滴答滴答”……姆巴佩自由转会加盟皇马似乎已经不可避免

人不应该说永远。特别是在足球领域。

然而，巴黎圣日耳曼主席纳赛尔在去年夏天一口气说了两次。

"我很清楚：基里安将留在巴黎圣日耳曼，"这位俱乐部主席在2021年6月告诉《队报》。"我们永远不会卖掉他，他也永远不会自由转会离开"。

在这种情况下，这是惊人的确定，也是适得其反的，因为即使是姆巴佩也被吓了一跳。

这位前锋坦率地承认，他觉得这很"吓人"。

"当我听到他说这句话时，我狠狠地吞了一口口水，"他在10月向RMC体育透露。"我想，'那么现在会发生什么呢？’”

这是每个人都想知道的；每个人现在仍然想知道。

当巴黎圣日耳曼准备在周三凌晨的欧冠联赛16强中主场迎战皇家马德里时，足球世界仍在猜测姆巴佩下赛季将代表这两家俱乐部中的哪一家。

不过，聪明的人会把钱押在皇马身上。

姆巴佩想为皇马踢球，这已经不是什么秘密。孩童时代，他卧室的墙上挂着克里斯蒂亚诺-罗纳尔多身穿皇家马德里球衣的照片。

因此，当他谈到梦想穿上那件著名的全白球衣时，他是认真的。

当然，如果他有自己的想法，他现在就会在圣地亚哥-伯纳乌球场踢球。

去年夏天，姆巴佩要求离开巴黎圣日耳曼。他觉得他在俱乐部的"冒险 "已经结束，加盟皇马是"合乎逻辑的下一步"。

他解释道："我想去发现其他东西，我已经在法国联赛呆了六、七年了。我在巴黎付出了一切，我认为我已经做得很好。”

"18岁来到这里，在青年时期的发展之后，做了我所做的一切，我认为这是很了不起的事情。"

去年，皇马极力想签下他，或者至少传达了极力想签下他的信号。

他们在转会窗口关闭前向巴黎提供了2.2亿欧元的报价——对于一个合同仅剩不到一年的球员来说，这是一笔惊人的费用——而皇马的媒体机器也进入了高速运转模式。

"姆巴佩加盟倒计时，滴答滴答"等等。

尽管如此，巴黎仍然不为所动，尽管姆巴佩在2021-22赛季结束后会有非常明显的自由转会离开的风险——这正是包括莱昂纳多在内的许多人认为皇马一直希望的。

"这似乎是一个策略，试图从我们这里得到一个拒绝的表态，以表明他们已经尝试了一切，然后等待一年后来免费得到他，"这位愤怒的巴黎体育总监在8月份告诉RMC体育。

"在过去的两年里，皇马一直有这样的行为，这是不正确的，甚至是非法的，因为他们私自联系了球员。这对我们来说是不可接受的。"

不过，这最终没有产生任何法律后果，现在预计巴黎确实将在本赛季结束后白白失去他们1.8亿欧元签下的姆巴佩。

然而，巴黎仍在尽其所能，试图说服他继续留在王子公园球场。

他们已经为他提供了一份短期合同，这将使他成为球队中收入最高的球员。

据够力足球了解，巴黎正计划在登贝莱今年夏天与巴塞罗那合同到期时签下他。这不是为了取代姆巴佩，而是为了说服他留下，因为这两名法国国脚是好朋友。

甚至还有人说要用姆巴佩儿时的偶像齐达内取代主教练波切蒂诺——无论本赛季结果如何，波切蒂诺都会在今年夏天离开。

但在巴黎，人们的感觉是，俱乐部正在进行一场注定失败的战斗，姆巴佩已经决定了自己的未来。

与最近的报道相反，到目前为止双方还没有签署任何协议。

然而，有消息称，皇马99%确定这位世界杯冠军正在加盟他们的路上。

当然，他们已经为他等待了一段时间。早在2012年12月，皇马首次邀请姆巴佩来到伯纳乌，就在他14岁的那一周。

然而，虽然皇马热衷于签下他，但姆巴佩的家人认为这次旅行更多的是一种享受，而不是试训。姆巴佩更多的是为了与他的偶像C罗和齐达内见面，而不是真的搬到马德里。

"我的父母希望我在法国开始我的职业生涯，在法国接受教育，"他去年6月向《观察家》解释说。

"去西班牙，即使是和齐达内一起，那也会是另一个国家，另一种文化......"

不过，现在，姆巴佩已经准备好了。他一直有一个所谓的"职业计划"，而皇马一直是其中的一个重要部分。

弗洛伦蒂诺也为这次转会努力了一段时间，减少了皇马的工资支出，并在最近的窗口中减少了对新球员的现金投入，这不仅是因为疫情造成的经济危机，也是为姆巴佩腾出空间的一种方式。

当然，双方都没有在公开场合说什么花，姆巴佩一直希望在本周的16强首回合比赛前淡化关于自己转投皇马的传闻，这是对他目前雇主的尊重。

"我对我的未来做出了决定吗？没有，"他在上周接受亚马逊Prime的采访时坚持说。

"与皇马比赛会改变很多事情。虽然此刻我有做我想做的事情的自由，但我不会和对手说话或做那种事。”

"我正专注于击败皇马，然后我们将看看会发生什么。"

不过，可能发生的是，姆巴佩将在5月确认转会到皇家马德里。纳赛尔说永远不会发生的事情，现在感觉已经是不可避免的。

滴答……滴答……