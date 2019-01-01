“滚出诺坎普” 为何巴萨很少人欢迎格列兹曼

这名前锋在去年夏天拒绝了加盟巴萨的机会，但是现在他却姗姗来迟地来到了充满困惑和愤怒的加泰罗尼亚。

甚至在开球之前，这种敌意就很明显了。

西甲联赛4月马竞客场挑战巴塞罗那这场必须取胜的比赛之前，当格里兹曼的名字被体育场播音员宣布出来时，诺坎普的观众报以嘘声。

一旦比赛开始，前锋的每一次触球都有嘘声响起。

然后，当他在下半场早些时候主罚角球的时候，北看台的球迷们真正地表达了他们对他的感情，一致地大喊:“格里兹曼，你这个混蛋，滚出诺坎普！”

我们缺少的只是一个猪头……

当然，这样的辱骂是没有必要的，但也完全不足为奇。

这位法国人不仅在夏天之前拒绝了巴萨的美意，他还在全世界面前羞辱了他们。

格里兹曼宣布他将继续留在马竞，并且拍摄一部特别制作的电视纪录片《决定》。

对于像巴塞罗那这样骄傲的俱乐部来说，这是一个令人难堪的公开拒绝，因为他们认为格里兹曼转会加泰罗尼亚已经是板上钉钉的事了。因此，红黑军团的球迷们对这种明显的背叛感到愤怒。

格里兹曼态度180度大转弯让巴萨主席巴托梅乌受到的打击最为严重；这位世界杯冠军本应是他今夏最耀眼的签约。相反，整个事件让他感到尴尬、虚弱。

但奇怪的是，巴托梅乌重新启用了这笔转会，一旦两家俱乐部就交易的具体内容达成一致，格里兹曼将于本周晚些时候抵达加泰罗尼亚。

他不会受到大多数巴萨球迷的热烈欢迎。甚至是俱乐部的董事会层面也不会。

毫无疑问，巴托梅乌是这笔交易背后的唯一推动力，一些球迷对此感到困惑，其他人则表示愤怒。

他们和巴萨的几位董事仍然对格里兹曼以及这一不可否认的令人困惑的事件保持警惕。

毕竟，格里兹曼在接受采访时解释了自己的决定:“当你被家里球队示爱时，你就不会再会去其他地方了。”

“(马竞)尽了一切可能让我感觉良好。”

然而，据床单军团的首席执行官米格尔·安吉尔·吉尔·马林说，格里兹曼在3月份就决定要加盟巴萨。

因此，看到他将如何受到球迷的欢迎、以及包括队长梅西在内的球队高层成员的欢迎，这将是一件令人着迷的事情。

我们知道阿根廷人和苏亚雷斯都渴望看到他们的好朋友内马尔在这个夏天回到巴塞罗那，但是他们对格里兹曼即将到来的签约的感觉还不清楚。

还记得吗，这位28岁的球员曾经承认，不愿担任“梅西的副手”，或许是“潜意识”里拒绝巴萨的一个因素。

“这是非常困难的，”格里兹曼说。“巴萨需要你，给你打电话，给你发信息。”

“但还有你所在的俱乐部，你是其中的一个重要的球员，他们会围绕你建立一个项目。”

有那些不希望他成为巴塞罗那的一份子的人们相信他的1.2亿欧元(1.07亿英镑 / 1.36亿美元)的转会费将能用在其他更好的地方——巴萨需要一个右后卫，以及一个替换的左后卫，另一个类似德容这样的球员以进一步恢复中场，而最重要的是苏亚雷斯的直接替换。

同样不清楚的是，巴尔韦德是否正在推动巴萨完成这笔交易。

他之前称格里兹曼是“一名伟大的球员”，但是前中场大师哈维对其在这一转会操作中所扮演的的角色表示怀疑。

“我们必须看看是谁签下了他，”这位巴萨传奇人物说。“是体育总监吗？还是教练？亦或是主席？”

“如果我是巴萨的教练，我会要求签下他们，如果更衣室中有人不同意，我会和他们谈谈。”

“但最终，我会决定是否签下某个人。不管是格里兹曼还是谁。”

“然而，如果(巴尔韦德)也不想要他，那就完全是另一回事了。那么，我们就有麻烦了。”

这是一个非常昂贵且有潜在分歧的项目。

值得指出的是，伊万·拉基蒂奇和克莱门特·朗格莱都曾对格里兹曼大加赞赏。

当然，朗格莱是他的国家队队友之一，但听到拉基蒂奇试图向球迷发出一个微妙的请求，以平息他们对格里兹曼的愤怒时，这就很有趣。

“你必须祝贺他，因为他展示了他对俱乐部的爱和奉献，”克罗地亚人说。“这不是反对巴萨或任何人的决定；这是有利于马竞的。”

“我为他的决定向他表示祝贺。现在，如果我在这里见到他，我会和他握手，并告诉他，我尊重他，因为做出那个决定并不容易，在那个时候留下，在今年离开。”

“我们欢迎所有优秀的球员。”

显然，格里兹曼将在诺坎普拥有他的支持者。只是看台上的观众可能没有他想要的那么多。

巴萨球迷要想原谅格里兹曼去年夏天做出的决定，还需要一段时间，以及很多的进球。