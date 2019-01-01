滕哈赫：面对热刺我们像雄狮般战斗

这位阿贾克斯主帅对于球队的表现感到非常满意，尽管他们在新白鹿巷也因为热刺的变阵而遇到了不小的困难。

荷甲领头羊在北伦敦1-0小胜英超劲旅热刺。尽管波切蒂诺的球队在下半场逐渐进入状态，但荷兰球队仍然守住了上半场的领先优势，并且最终取得了半决赛首回合的胜利。

滕哈赫承认，在维尔通亨受伤下场，热刺进行变阵后，他的球队在控球方面遇到了一些困难，但他仍然对结果感到满意，并期待在次回合拿出更为精彩的表现。

这位阿贾克斯主帅告诉Ziggo体育：“这是伟大的成就。我们像雄狮一般战斗。首回合，我们打得非常好，我们配得上这粒进球。我们控制了比赛，但有一段时间，我们没有做好。”

“我们制造了更多的机会，我们本可以打入更多的进球。但不管怎样，这都是一个不错的结果。”

“我们没能对维尔通亨下场后的局面进行准确的判断，我们没能很好地控制住皮球，这也带来了一些不必要的麻烦。我们必须更多地跟住球。”

“热刺选择了一种能带来更多机会的打法，这肯定会耗费我们更多地体力以保持对他们施压。我们本来希望能够更多地控球，但那之后我们不得不改变了我们的战术，这也让他们的压力有所减轻。”

“我相信热刺会从这场比赛中学到东西，但我们亦然。我们已经完成了一半的比赛，并且获得了一个不错的开始。下周，我们一定会做得比今天更好。我很满意我们的进步和成长。”

同时，滕哈赫对于打入全场唯一进球的范德贝克也赞不绝口。他继续说道：“他打得太精彩了。到了赛事最后阶段，他的表现对球队来说真的非常重要，并且他在防守端也有贡献。他赢得了很多对抗，并且抢到了第二落点的球。”