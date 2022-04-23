滕哈赫警告C罗等曼联球星：我不会改变自己的工作方式来讨好人

埃里克-滕哈赫警告C罗和曼联的其他超级明星，他不会为了迎合他们的需要而改变自己的战术方法，并强调他打算以自己的形象建立一支球队。

荷兰人将在本赛季结束后离开阿贾克斯，成为曼联主帅。

他将继承一支不乏明星球员的球队，这其中包括葡萄牙传奇C罗——但在他到来之前，滕哈赫表示自己将坚持他那久经考验的方法，而不是用新的风格来讨好大球员。

"我想是的，但我将永远是我自己，"这位52岁的教练告诉荷兰报纸Trouw。"我不会改变我对教练工作的看法。你拥有的球员类型决定了你的比赛方式，但我掌控着对球员的要求和任务。”

"我决定一个球员有什么任务。如果有人不执行他的任务，他将被告知，不管是谁。我不会在这方面做出妥协。在签约之前，我对我想要的工作方式提出了要求。如果这些要求没有得到满足，我就不签了。”

"责任在我，人们将根据球队的成绩来评判我。我不想成为一个独裁者，我想一起工作，但我想在转会中拥有发言权，这是我的一个条件。"

曼联现在挣扎于找回他们过去的辉煌，但滕哈赫表示球队有立即出成绩的压力。

他补充道："我意识到了这一点。你必须要赢，否则你会被评判。而且这永远是不够的。"

"例如，阿贾克斯在冬歇期后的场均得分比之前更多，但人们的看法是，我们在赛季前半段的表现要好得多。"