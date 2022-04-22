滕哈赫是谁？解析曼联新帅的履历、冠军、战术和哲学

曼联已任命滕哈赫为他们的新主帅，他将在本赛季结束后上任。

这位荷兰主帅将离开阿贾克斯，成为曼联自2013年弗格森爵士离开俱乐部以来的第五位正式主帅。

他将取代朗尼克，后者在11月索尔斯克亚被解雇后一直担任临时主帅。

2012年，滕哈赫执教前进之鹰，这是一家荷兰第二级别联赛俱乐部。他在那里呆了一个赛季，并带领俱乐部17年来首次升级。

2013年6月他前往拜仁慕尼黑预备队工作。在这期间，他与当时在慕尼黑担任一线队主教练的瓜迪奥拉紧密合作。

在德国呆了两年后，他回到了荷兰，在乌德勒支俱乐部担任体育总监和主教练的角色。2017年，他转会到阿贾克斯，并在2018-19赛季带领俱乐部杀入欧冠半决赛。他的球队在淘汰赛阶段接连淘汰皇马和尤文，然后在半决赛输给了波切蒂诺的热刺。事实上，波切蒂诺也曾是曼联主帅的候选人之一。

迄今为止，滕哈赫在他的职业生涯中已经赢得了五座奖杯，而且都是在阿贾克斯获得的。他的第一个冠军是荷兰杯，他在决赛中击败了威廉二世，他还赢得了联赛冠军并完成了国内双冠王。

滕哈赫还有一个纪录，那就是他是荷甲最快取得100场胜利的教练，他只用了128场比赛就达到了这个里程碑。

滕哈赫喜欢他的球队保持控球，他十分具有进攻意识，并希望在比赛中掌握大量的控球权。他公开表示钦佩瓜迪奥拉，并承认自己的理念受到瓜迪奥拉的很大影响。

"我从瓜迪奥拉那里学到了很多东西，"滕哈赫在2019年2月接受采访时说道。"他在巴塞罗那、拜仁和现在的曼城所做的一切，那种攻击性和充满吸引力的风格让他赢得了很多。拜仁已经成为我的俱乐部。自从瓜帅去了德国之后，德国的足球就变得不同了，我几乎看了当时的每一次训练，我上了很多课，知道如何把他的哲学转移到球场上。”

"我想拥有控球权并伤害对手。这是关于控球，关于跑位，关于垂直进攻模式，关于逼抢，边锋移动到中路为边后卫腾出空间。每个人都在进攻，每个人都在防守。这就是我在阿贾克斯试图实施的结构。"

在他的首选阵型方面，滕哈赫在执教生涯的早期采用了4-4-2阵型，后来转而采用4-3-3阵型。

不过现在，他更倾向于使用4-2-3-1阵型，曼联目前的阵容显然对此很熟悉，因为这是前主帅索尔斯克亚常用的阵型，朗尼克偶尔也会使用。

此外，滕哈赫喜欢考虑到哪怕是最小的细节，比如说球场上的草的长度。

"每堂训练课的背后，都有一个想法，"时任前进之鹰队长马尼克斯-考德告诉《独立报》。

"他让每个球员都变得更好。无论是战术上还是身体上。滕哈赫没有留下任何侥幸的机会，他为每一个对手都做好了准备，专注于每一个细节。"

"每天早上，他都会去球场看看草的长度是否足够，"退役的中场球员奥维古尔补充道。

甚至利物浦主教练克洛普也对他推崇备至。

"滕哈赫被认为是目前世界足坛最令人兴奋的教练人才之一，这很正确，因为他在阿贾克斯所做的工作很出色，"克洛普在2020年12月时说道。

"当然，阿贾克斯是一支美妙的俱乐部——是欧洲足球的明星球队之一——但在这个时刻，很明显他们有杰出的组织领导能力，而滕哈赫是其中的一个重要部分。"