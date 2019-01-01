滑向保级深渊 西汉姆解雇主教练佩莱格里尼

在经历了最近五场比赛的第四场失利后，铁锤与他们的主教练分道扬镳。

周六西汉姆1-2负于莱斯特城，几小时后西汉姆解雇了主教练曼努埃尔·佩莱格里尼。

这是他们最近五场比赛中的第四场失利，使得铁锤在英超联赛中排名第17位，在19场比赛后仅比降级区高出1分。

佩莱格里尼于2018年5月加盟西汉姆，前曼城主帅在他执教的第一个赛季就带领球队取得了第10名的成绩。

然而，他的第二个赛季开局不佳，俱乐部以0-5输掉了第一场联赛，并且在英超联赛的前19场比赛中只赢了5场。

更糟糕的是，在9月以0-4输给了英甲球队牛津联之后，铁锤也被踢出了联赛杯。

西汉姆主席大卫·沙利文在周六晚上确认了与佩莱格里尼分手的决定，并强调了让俱乐部“回到正轨”的重要性。

“我们非常失望地做出了这个决定。”沙利文在俱乐部的一份声明中说：“曼努埃尔是个绅士，和他这样的人一起工作真的很愉快。”

“然而，很明显，为了让俱乐部回到正轨，实现我们本赛季的目标，我们需要做出改变。我们认为有必要现在就采取行动，给新主帅尽可能多的时间来实现这个目标。”

在本场失利后，西汉姆队长德克兰·赖斯承认球队需要尽快扭转局面，因为球队的表现远远达不到人们的期望。

赖斯说：“人们都说我们是前六名的竞争者，而现在我们离得太远了。球迷们来观看一场他们不想要看到的比赛。我们需要加快步伐。”

总的来说，在佩莱格里尼执教的64场比赛中，西汉姆赢了24场，输了29场，平了11场。

俱乐部将在元旦对阵伯恩茅斯，而铁锤还没有确定谁将负责这场比赛。