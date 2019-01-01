渴望首破红魔门 斯特林：黑我不进球是一个警钟

在之前与红魔的16场比赛中，这位英格兰球员都没有进球，他想要结束这一惊人的纪录。

曼城前锋拉希姆·斯特林相信，周六将是他最终打破对阵曼联进球荒的那一天。

这位将在本周日庆祝自己25岁生日的前锋，在职业生涯之初曾因缺乏杀手本能而受到批评，但现在他在门前的效率越来越高，上赛季在曼城所有比赛中攻入25球，并夺得英超冠军。

然而，斯特林在对阵红魔的比赛中16次都没有进球，这使曼联成为唯一一支他对阵超过7次却没有进球的球队。

然而，他有信心在周六的德比战中结束进球荒，因为他的目标是再次平息批评他的人。

“这是我在赛后经常听到的话题；我得分不够，我在门前不够好。”他告诉天空体育：“当我第一次上场的时候，我想展示我的能力，我是一个很好的球员。但我从来没有试图贪心，试图靠自己赢得比赛。”

“听到所有的批评都说我不能进球，这是一个警钟，所以我想我应该向他们证明我可以。这是我开始努力并有信念的事情。”

“这是一种心态上的转变：在更衣室里，我总是在想：‘我今天应该怎么对付右后卫？我应该戏耍他吗？也许再走一步？”

“但现在这是一种直接的心态，试图进球，以及制造进球。”

排名第三的曼城在落后利物浦11分的情况下，在保住联赛冠军的道路上面临着巨大的挑战，但是斯特林还没有准备好放弃这个冠军——即使瓜迪奥拉公开表示他的球队不再考虑这个目标。

他说：“这是我们俱乐部里没有人满意的事情，但现在正在发生。我们必须保持专注和信念——即使教练没有说出来。”

“这是一个漫长的赛季，他们遥遥领先，值得赞扬，但这是英超。这就是为什么我们要做好准备，因为他们前面还有一些棘手的比赛。我们必须保持专注，赢得比赛，如果他们出现失误，我们要把握机会。”

斯特林本赛季为曼城出场21次，攻入15球，其中包括14场英超联赛的8球。