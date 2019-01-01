渴望重回欧洲 奥斯卡亲承与米兰双雄谈判

这位前巴西国脚渴望结束他在中国的时光，并与意甲的两支球队进行了交谈。

前切尔西中场奥斯卡说他已经和“两家米兰俱乐部”谈过了，他试图策划转会到意甲。

这位前巴西国脚在2017年加入上海上港，成为亚洲俱乐部签约身价最高的球员。他赢得了去年的中超联赛冠军以及今年的超级杯冠军。

这位27岁的球员现在似乎很想回到欧洲踢球，他对在意大利顶级联赛踢球的想法很感兴趣。

当被问及他是否知道任何感兴趣的球队时，他告诉passioneinter.com:“是的，在过去的几周我已经和两家米兰俱乐部谈过了。我不能透露细节，但是，是的，有一件事我可以说:我想在意大利踢球。”

奥斯卡在切尔西的五年里赢得了两次英超联赛、一次欧联杯和一次欧罗巴联赛冠军。

有消息称，国际米兰或AC米兰可能会寻求租借这名球员，包括购买权。

奥斯卡在今年的18场中超联赛中打入6球，上海上港位列第三，落后领头羊广州恒大2分。

他在斯坦福桥的日子非常成功，在203场比赛进了38个球，并在斯坦福桥的日子里获得了巴西国家队的召唤。

尽管他在巴西的47场比赛中打入12球的记录令人印象深刻，但自从2015年他在切尔西的职业生涯结束后，他就再也没有为自己的国家效力过。

27岁的时候，他应该已经达到了他作为一名球员的巅峰状态，所以如果他能够重返欧洲赛场，重新找回他早期职业生涯的一些状态，那将是一件非常有趣的事情。

目前，这两家米兰俱乐部将密切关注即将公布的2019-20意甲赛季的赛程。赛程将于7月29日公布，在此期间双方都有一些季前赛的比赛。

AC米兰将在国际冠军杯中面对本菲卡和曼联，国际米兰将面对巴黎圣日耳曼，热刺和瓦伦西亚。