温格：阿森纳期望已降低 能进欧冠已令人高兴

这位传奇的前枪手主帅说，人们对他的期望比前四还要高，但现在获得欧冠资格已被认为是成功的。

阿尔塞纳·温格相信乌奈·埃梅里在阿森纳的表现非常出色，前四名的成绩值得庆贺。

温格在阿森纳期间曾长期位列联赛前四，但随着他连续两年未能率队获得欧冠资格，他在2018年离开了球队。他的继任者埃梅里在他的首个赛季也没能取得前四名的成绩，但经过一个夏天在转会市场上的健康投资，他被委以重任。

温格相信在酋长球场的期望已经降低了，这有助于突出他的出色表现。

这位前枪手老板主帅拜因体育：“每年人们都想从你这里得到更多。我在阿森纳经历过。我们连续20年排在前四名，但最终还是不够。今天如果你能进入欧冠，人们就会很高兴。波切蒂诺就是这样。一旦你在某个地方工作了四五年，不管你的工作做得有多好，你都要向人们证明你可以付出更多。他就在那个阶段。”

在上赛季率队进入欧冠决赛后，波切蒂诺现在在热刺正遭到难关。

温格对解雇传闻并不感到惊讶，也不惊讶托特纳姆热刺正在经历动荡。

对他来说，随着一些资深球员的合同到期，以及其他一些人与大笔转会联系在一起的变化，这支曾经年轻而饥渴的球队已经失去了胃口。

“当我两三年前与他们交手时，他们看起来就像一支年轻的、充满渴望的球队，他们发现了强大的力量，找到了团队的核心，人们团结在一起，在俱乐部里成长。”温格这样评价北伦敦的邻居们：“他们展示了这种饥渴，来自外部的球员是至关重要的，就像埃里克森一样。今天，你感觉不到同样的化学反应，像埃里克森这样的球员有点被边缘化了，因为他似乎不想把自己的未来托付给俱乐部。现代生活已经缩小到很小的范围，而这些小范围目前对他们不利。他们能恢复吗？”