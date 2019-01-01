温格：阿扎尔不会取代C罗 皇马还没看到真正的他

这位前阿森纳主帅在切尔西的时候看了很多次比利时人的比赛，他认为阿扎尔在皇马的这个赛季有很大的作用。

据阿尔塞纳·温格说，皇家马德里还没有看到真正的埃登·阿扎尔，但即使他们看到了，他也不会取代克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

在国际比赛日之前的最后一场比赛中，阿扎尔打进了他在西甲的第一个进球，并帮助皇马以4-2战胜格拉纳达，使齐达内的球队保持在西甲积分榜的首位。

尽管他们目前在西甲领跑，但皇马在这个赛季已经暴露了弱点，还没有发现他们最好的状态。

“他将是答案，但不是取代C·罗纳尔多，这是肯定的。”当被问及阿扎尔时，温格告诉拜因体育：“他不会一年进50个球，因为现在他们踢的足球就是这样。他们在皇马需要另一个射手，因为本泽马现在已经32岁了，如果有更年轻的球员在他身边进球，也许他们会做得很好。埃登·阿扎尔是一名杰出的球员，他在重要比赛中创造机会，有时会在需要的时候终结比赛。他不害怕任何人——我认为皇马还没有看到真正的阿扎尔，他的身体没有他能做到的那么敏捷。这就是为什么我相信他们会看到真正的阿扎尔。”

阿扎尔的季前赛准备工作因腿筋受伤而中断，但他现在正在努力恢复到最佳状态，他在马德里的第一个进球将会为他带来希望。

这位28岁的球员自从夏天转会切尔西以来已经出场6次，他的处子秀是在9月份3-2战胜莱万特的比赛中。到目前为止，他只打了两次90分钟的比赛，但是在周四晚上比利时9-0大胜圣马力诺的比赛中，他首发出场，这也让他们获得了2020年欧洲杯的参赛资格。

温格关于本泽马缺少替补的评论可能会刺痛21岁的前锋卢卡·约维奇，他在夏天从法兰克福转会过来后还没有恢复过来。这位塞尔维亚前锋上赛季在德甲联赛中攻入17球，在所有的比赛中攻入27球，但在为出场时间而苦苦挣扎之后，他还没有为皇马出场。虽然他已经在联赛和欧洲赛场上出场7次，但其中只有2次他的上场时间超过25分钟。