温格：近期不会回归教练席 但会考虑英超的工作

前枪手主帅过去曾表示，他不能为另一家英格兰俱乐部效力，但这种态度在未来可能会有所放松。

温格已经疏远了自己与纽卡斯尔的联系，但这位前阿森纳主帅暗示他可能会再次回到英超工作。

这位标志性的法国人与枪手22年的联系在2018年夏天结束。

他在北伦敦收获了联赛冠军和足总杯冠军，同时也见证了俱乐部搬迁去到了酋长球场。

在他的统治即将结束时，他的声誉受到了一定程度的影响，之前他在联赛前四名的记录让阿森纳错失了冠军联赛的机会。

很多人认为这只是温格令人印象深刻的履历上的一个小插曲，温格重返教练席只是时间问题。

他自己也暗示了这一点，这位69岁的教练坚持认为他还没有准备好放松和休息。

然而，温格已经改变了他的态度，现在他声称并不急于重返教练岗位——驳斥了关于可能会作为贝尼特斯在纽卡斯尔的继任者重返英格兰足球的说法。

当被问及另一份工作是否即将到来时，温格回答说：“不会在最近，不会。我还没准备好回去。”

“我想是的，但我现在不认为我会回来。”

“我现在比一年前更愿意谈论这个问题，但我不能告诉你说在未来两三天，我将再次进入管理层。”

“我和教练工作保持了一点距离，我很享受。我工作了35年，没有停止过，所以我想我应该休息一下。”

尽管温格似乎排除了在圣詹姆斯公园执教的可能性，但他已经收回了之前的说法，即他无法想象在阿森纳的国内竞争对手那里工作。

在英超呆了这么长时间后，法国人并没有完全拒绝在英格兰联赛中另一个球队的教练位置。

他补充道：“嗯，我更愿意去另一个国家试试，尽管我更喜欢在英国，因为英超是我目前最想去的地方。”

“但对我来说这很困难，因为我在同一家俱乐部待了很长时间。但为什么不呢？”

“我还需要一段时间，然后可能会做出决定。”