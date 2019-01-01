温格警告佩佩主力位置竞争很大：他还没适应

前教练说，这位边锋在枪手生涯的缓慢起步可能会使他在球队中的地位受到威胁。

前阿森纳主教练温格警告佩佩，如果他的状态没有改善，他将不得不为自己在球队中的位置而战。

据报道，在以7200万英镑的俱乐部转会费从里尔转会而来后，佩佩的枪手生涯开局缓慢。

这位24岁的球员在各项赛事中出场10次，攻入1球，在英超联赛中出场4次，仅出场90分钟。

随着像布卡奥·萨卡和加布里埃尔·马蒂内利这样的年轻球员在本赛季的进攻位置上给人留下了深刻的印象，温格相信佩佩将会在埃梅里的首发阵容中面临压力。

“我喜欢这名球员，我认为签下他是个不错的决定，”温格说。“他还没有完全适应，你必须给他一些时间。他看起来不像在法国那样自由。”

“我看到了他比赛的一些特点，特别是在无球状态下，这在现在还没有发生。另一方面，我必须说我们有优秀的年轻球员可以打边路，他需要为保住自己的位置而战。”

阿森纳在过去的六场比赛中取得了五场胜利，周日1-0击败伯恩茅斯使他们在八场比赛后排名英超第三。

温格很想给继任者大将埃梅里一些支持，因为他非常清楚在北伦敦，好看而又成功的足球是多么的重要。

“我不是来评判教练的。我是阿森纳足球俱乐部的支持者，所以我支持他。但是他可以赢得比赛，他踢的那种比赛我很喜欢。”

“像阿森纳这样的俱乐部是一个巨大的责任，其中一个责任就是踢出有吸引力的足球。在那之后，我认为最重要的是支持球队，赢得比赛。”

尽管本赛季开局不错，但温格并不认为阿森纳能与利物浦或曼城争夺冠军。

“现在你不能看太多的位置，因为分差非常小，”他说。“你打平了，你排第七;如果你赢了一场比赛，你就是第三名。

“就我所看到的，我不认为(他们可以挑战冠军)。利物浦遥遥领先于其他球队。曼城看起来最有潜力对抗利物浦，但只要你离他们不远，你就有希望。”