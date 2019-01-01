温格：萨拉赫是个完整的球员 他有梅西的影子

这位曾经的阿森纳主帅将这位红军边锋和巴塞罗那的超级巨星进行了比较。

前阿森纳主帅阿尔塞纳·温格将利物浦前锋穆罕默德·萨拉赫比作莱昂内尔·梅西，称这位埃及人是“一个完整的球员”。

周三，在卡塔尔进行的世俱杯半决赛中，萨拉赫为利物浦2-1战胜蒙特雷的首个进球送上助攻，他在本赛季23场比赛中攻入13球，贡献7次助攻。

温格对这名前锋既能进球又能助攻的能力印象深刻，称赞他从一个单纯的射手的转变。

“我喜欢他的进步。”温格对拜因体育说：“因为他在昨晚（对阵蒙特雷）的比赛中有了组织核心的触觉。他在禁区内创造了非凡的机会，昨晚他身上有梅西的影子，我喜欢一个能进那么多球的人也能成为助攻的人。”

“这是一个完整的球员。这是我们都钦佩的，也是我们想从球员身上得到的。”

利物浦主教练尤尔根·克洛普在接受采访时，被问及执教萨拉赫两年多的经历。

“非常好，非常好的经验，但最积极的是在训练场上——非常好。”克洛普说：“在球场上他很棒，真的，真的很好。”

克洛普还提到，作为目前足坛最引人注目的阿拉伯球员，萨拉赫肩上背负着巨大的期望，尤其是卡塔尔球迷在对阵蒙特雷的比赛中对这名埃及人的表现的关注。

“当莫（萨拉赫）出现在屏幕上时，（体育场）特别喧闹。”克洛普继续说道：“我不想处在他的位置，每次触球所有的注意力都在我身上。他很好地处理了那种（压力），但别忘了他是个很正常的人，他也想时不时地放松一下。”

利物浦将在周六的世俱杯决赛中对阵巴西弗拉门戈，后者在另一场半决赛中以3-1战胜阿尔希拉尔。