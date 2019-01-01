温格荣获足球传奇奖 弗格森赞其“真正的传奇”

这对曾在英超赛场厮杀多年的老伙计，彼此间仍然充满了最大的敬意。

从上世纪90年代末期开始，红魔主帅弗格森和枪手主帅温格是英伦赛场毫无疑问的王者。

继2013年弗格森退休后，去年夏天，温格也离开了服务21年的兵工厂，至今没有选择新的球队执教。

昨晚，这位前枪手功勋主帅当选了2019年英国足球传奇奖。这一奖项在1996年设立，目的是为了表彰那些为英国足球发展做出杰出贡献的杰出人士，弗格森爵士也曾荣膺这一奖项。

作为对手，弗格森曾带领红魔在2004年2-0击败阿森纳，终结了后者49场不败纪录之后。这也让苏格兰老帅在更衣室通道内遭到了不知名的枪手球员发起的“披萨攻击”，史称“披萨门”事件。

然而英雄相惜，在最近的一次慈善晚宴上，弗格森录制了这样一段视频来向温格表示祝贺：“作为主帅，你能在阿森纳拥有这样的职业生涯无疑是梦幻的，他是真正的传奇。”

“我喜欢和你竞争，我们之间拥有了一段非常美好的岁月，今晚你能够得到这个奖项真是太棒了。愿你好运，我会一直祝福你的。”

在北伦敦的21年里，温格帮助枪手赢得了3个英超冠军，7个足总杯冠军和7个社区盾杯冠军。

虽然曾经在不敌弗格森的球队时坚称自己“再也不会和他说话”，但2018年4月温格最后一次带领枪手对战曼联的时候，他与弗格森和穆里尼奥已然做到了“一笑泯恩仇”。

69岁的温格在离开阿森纳后还没有开启新的执教生涯，虽然与多家俱乐部都传出过绯闻，但他坦言并不确定是否还会重返教练岗位。

他还透露自己曾收到过数份来自英超的邀请，不过为了不与阿森纳为敌，他都没有接受。