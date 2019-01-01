温格：若萨拉赫更无私 他可更接近梅西

这位前枪手主帅相信这位埃及球星有很大的潜力，但是在进球前必须少一点自私。

阿尔塞纳·温格表示，利物浦球星默罕默德·萨拉赫与莱昂内尔·梅西有相似之处，如果他能减少对进球的痴迷，他会变得更好。

这位前阿森纳教练相信红军前锋的表现可以与梅西媲美，但仍然缺少一些关键的因素。

除了进球，温格还强调萨拉赫必须学会什么时候自己进球，什么时候把球传给队友。

温格告诉拜因体育：“如果你想更具体地说，他（距离梅西）还差20个球。但他和梅西很像。他必须找到梅西的连贯性。我发现他是一个很好的终结者，但是梅西更全面——他也会送出最后一传，萨拉赫现在有点痴迷于完成自己的进球，所以当他再成长一点的时候，他一定会得到这个方面（的提高）。要找到你必须传球的时刻和你必须射门的时刻。我非常喜欢他，他有巨大的潜力。”

在利物浦最近3-0战胜伯恩利的比赛中，萨拉赫因为在下半场没能把球传给萨迪奥·马内而受到批评，当时他的队友处于一个更好的位置。温格特别赞扬了红军的巴西前锋菲尔米诺无私的踢球风格。

他说：“你忘了那个牺牲自己的人是菲尔米诺。”

就像路易斯·苏亚雷斯为梅西和内马尔所做的那样。他为团队工作，为每个人工作，让他们发光。这个拼图很难找到——这是一个慷慨的前锋。”