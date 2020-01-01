温格：若有球队破坏规则 它们就必须受到惩罚

曼城被发现违反了财务公平规则，前阿森纳主帅说他们应该受到惩罚。

阿尔塞纳·温格支持欧足联因曼城违反财政公平竞争规则而对其实施的禁令，但他承认规则需要一些“改进”。

欧足联周五宣布，曼城将被禁止参加欧战两个赛季，并罚款3000万欧元。

曼城俱乐部已经确认他们将在体育仲裁法庭（CAS）对该决定提出上诉。

其他球队

前阿森纳主帅温格支持对财政进行限制，但他认为需要做更多的工作来确保某些行动的合法性。

然而，他毫不怀疑那些被认为违反规定的俱乐部应该受到惩罚。

“我一直主张控制财政规则。让俱乐部用他们拥有的自然收入去工作。”国际足联全球足球发展的负责人温格说：“规则已经制定出来了。我相信，目前规则的建立方式正在演变，但它们就是它们，你必须尊重它们。”

“那些不尊重它们的人，或多或少试图以合法的方式规避规则而被抓到，他们必须受到惩罚。如果这被证明是故意的那么这就会受到惩罚。”

“体育就是尊重规则，赢得比赛。如果没有对规则的尊重，那就不是真正的运动，我认为这才是最重要的。”

不过，温格不愿透露这些制裁应该有多严厉，他补充道：“我对规则不是很了解，不知道在不遵守规则的情况下，应该做出什么样的惩罚。”

“它们不是造出来的。这必须写在规则手册里。没有人说过‘让我们来做吧’。不，如果俱乐部不遵守规则，这肯定是计划中的制裁。”