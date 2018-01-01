温格的遗憾 埃梅里有望助枪手联赛杯夺冠

温格执教阿森纳22年间曾三次夺得英超冠军，七次夺得足总杯冠军，但是他始终未能捧起联赛杯冠军，这是他在英格兰国内赛场的一大遗憾。现如今阿森纳将在联赛杯四分之一决赛中对阵热刺，埃梅里有望带领新枪手冲击联赛杯，实现这一夙愿。

阿森纳将于北京时间周四凌晨主场迎战热刺，这是英格兰联赛杯的四分之一决赛，如果枪手能够淘汰北伦敦死敌，他们将距离这一锦标的冠军更近一步。在功勋主帅温格执教期间，阿森纳从未夺得过联赛杯冠军。

考虑到埃梅里在欧联杯赛场的丰功伟绩，如果他能够带领阿森纳在联赛杯中晋级半决赛，并最终染指冠军，这将结束枪手多年来在联赛杯上的遗憾。

温格执教阿森纳时曾有多次接近夺冠的机会，但最终都遗憾落败。2010-11赛季可能是温格最接近帮助阿森纳夺得联赛杯的机会，那支拥有范佩西等诸多明星球员的球队在温布利大球场与伯明翰相遇在决赛中。伯明翰方面率先进球打破僵局，但是范佩西在上半时就扳平了比分，然而在比赛进行到第89分钟时，奥巴费米-马丁斯进球绝杀阿森纳，捧起了最终的冠军。

就在温格决定离开阿森纳的2017-18赛季，枪手再次闯入联赛杯决赛，然而这一次他们的对手是实力更加强大的曼城，结果蓝月亮三球完胜枪手。温格在离开酋长球场之前，再一次与联赛杯冠军失之交臂。

埃梅里执教阿森纳以来，枪手的面貌焕然一新，他们已经在联赛中4比2击败过热刺，在联赛杯中再次相遇，埃梅里有望带领球队再一次击败对手，冲击最终的冠军。