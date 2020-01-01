温格：格纳布里没有极限 问题是他能吃多少苦

这位24岁的球员在周三晚上的比赛中打进了两粒进球，但是他的前教练并不确定他的奉献精神。

温格说格纳布里在比赛中没有真正的弱点，但是他对德国人的态度有疑问。

格纳布里在2016年被出售时，温格还是阿森纳的主教练。格纳布里加盟云达不莱梅，第二年夏天转会拜仁慕尼黑。

格纳布里之前在托尼·普利斯的西布朗租借期间很艰难，但是现在他已经成长为拜仁和德国的关键球员。

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“这家伙没有真正的极限。”温格告诉贝因体育：“更重要的是他能吃多少苦头？”

“他有速度、力量、技术能力，他很聪明，但有时他会寻找捷径。那是他的问题。”

“我把他送到了西布朗，但根本没有成功。公平地说，我认为我们和他达成了协议，拜仁把他从不来梅偷走了。”

“他是个好球员。他既有个人能力，也有集体能力。”

格纳布里在拜仁与切尔西的欧冠比赛中梅开二度，帮助球队在客场取得三球的巨大优势。

本赛季他已经为拜仁贡献了15个进球和10次助攻，这与他在山楂球场表现不佳的日子大不相同。

温格不想失去他，尽管他很努力，他说他认为他会签下一份新合同。

“我们和他达成了协议。”温格补充道：“因为他没有在西布朗踢球，所以我让他在夏天和德国国家队一起踢U21比赛。”

“他做得很好，他很有活力，我们已经为他做好了准备，很快就能签下他的新合同。”

“然后他突然想去云达不莱梅，但不是云达不莱梅买了他，而是拜仁慕尼黑。”

“六个月后，不到一年的时间，他从不来梅转会拜仁，但这已经是板上钉钉的事了。他的合同到期了，我们以为他会留下来。”

格纳布里在2012年联赛杯对阵考文垂的比赛中首次代表阿森纳出场，但他在所有比赛中只代表枪手出场17次。