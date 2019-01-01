温格支持阿尔特塔执教：他必须得到周围人的支持

这位前枪手主帅说，未来教练需要在他周围聚集支持他的人来克服他的经验不足。

阿森纳传奇主帅阿尔塞纳·温格对潜在的枪手新主帅米克尔·阿尔特塔表示了支持。

西班牙人目前是瓜迪奥拉在曼城的助理教练，在本周的会谈后，他很有可能在酋长球场得到他的第一个主教练职位。

有人担心阿尔特塔缺乏经验，然而，阿森纳在上个月解雇了埃梅里后陷入混乱。

但温格表示，如果本周晚些时候得到证实，他将支持阿尔特塔。

在多哈的讲话中，温格说他相信阿尔特塔将不得不在阿森纳周围寻找支持他的人来解决他缺乏执教经验的问题。

“我是阿森纳球迷，我支持主教练。如果阿尔特塔负责，我将支持阿尔特塔。”他解释道：“当然，阿森纳正在经历一段困难时期，我不想对此发表太多评论。我和所有的支持者一样受苦。”

“我相信阿尔特塔有一个美好的未来。他在担任助理教练的位置上学到了很多，但在那之后，他将不得不面对一个事实，那就是他没有顶级水平的经验。”

“他必须得到周围人的支持，并在俱乐部营造一个良好的环境。”温格补充道。

温格还强调了找回文化的重要性，这是他在北伦敦成功执教期间的一个关键因素。

“最重要的是，每一家俱乐部——尤其是阿森纳——都是建立在特殊的价值观上的，俱乐部内部的人必须照顾到这一点。”

“这是最重要的。使俱乐部文化优秀的首先是俱乐部的价值观，你必须忠实于它。你必须尊重这一点。”

阿森纳有望在本周与阿尔特塔达成协议，但曼城对枪手在与助理教练会面前没有进行正式接触感到愤怒。

与此同时，瓜迪奥拉已经暗示阿尔特塔可能会发现很难扭转枪手颓势。

“当俱乐部决定更换教练或购买球员时，他们总是想要变得更好。我不知道这是否会发生。你知道我对米克尔的看法。他是一个专业人士，我对此毫不怀疑。”