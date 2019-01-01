温格：拜仁操纵了格纳布里转会离开阿森纳一事

前枪手主教练暗示，不正当的手段把这位德国球星从酋长球场带走。

温格表示他相信拜仁在2016年“操纵”了格纳布里离开阿森纳。

当这位边锋离开英格兰前往德国的时候法国人还在酋长球场执教，而前者只为枪手出场了10次。

他通过云达不莱梅进入拜仁，并在德国取得了辉煌的成绩，上周他在球队在冠军联赛中7-2战胜托特纳姆热刺的比赛中攻入四球，成为媒体头条。

不过，温格暗示，一些不正当的行为引诱他离开了北伦敦。

“我们试图延长他的合同很长一段时间，我认为拜仁在幕后操纵，如果他去不来梅，他会在那之后加入拜仁。”他说。

“他一直是一个很有天赋的孩子，在某些阶段缺乏自信，但我们一直认为我们有了一个可以取得很多成就的球员。”

“他在西布朗度过了一段非常糟糕的租借经历，在那里他的信心被摧毁了。我试图重建他，因为我相信他。”

温格告诫这位24岁代表巴伐利亚球队出场51次打进了18的球员说，他不应该觉得自己是比赛的最后一环。

他说：“一个顶级的职业生涯是连续的，如果你看看主宰我们体育运动的球员，你会发现他们表现出了极大的稳定，而这正是关键所在。他能保持那天晚上的水准吗？”

尽管这位前阿森纳主帅对拜仁对阵热刺的表现印象深刻，但他并没有真的预见到这一点。

“拜仁刚刚在帕德伯恩3-0取胜，你不会指望他们会打进热刺七球，”他说。“我想那是一个一切都为了你，一切都为了对抗热刺的夜晚。”

科瓦奇的球队目前在德甲联赛中排名第三，尽管他们在前七场比赛中打进了20个球，他们仍落后门兴格拉德巴赫两分。