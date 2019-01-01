温格承认拒绝其他英超队：我是一个阿森纳人
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(C)Getty Images
阿尔塞纳·温格透露，他拒绝了很多英超教练的邀请，因为他和阿森纳的关系密切。
这位69岁的老帅在执教阿森纳22年后，于2017-18赛季末离开枪手。
尽管在过去的17个月里，温格没有执教过任何球队，但他表示，有很多人邀请他执教英格兰顶级联赛球队，但他拒绝了，因为他与的前东家感情深厚。
“我是阿森纳人，之后我才是职业足球人。”温格告诉天空体育：“我决定离开英超是因为我和阿森纳的联系太紧密了。我有机会在英格兰工作，但我拒绝了。我不想告诉你（哪些俱乐部），因为它们都有人执教了，这对他们不公平。”
在阿森纳连续20个赛季进入前四名之后，温格在他执教的最后两个赛季中都表现不佳，分别以第五名和第六名的成绩结束了自己的执教生涯。
尽管他的任期结束时遇到了麻烦，但这位法国教练仍热衷于支持他的足球遗产，指出他们的持续成功和俱乐部的财务增长。
“我知道人们总是想要更多，这很正常。我们赢得了很多，我们建造了酋长球场。”温格说：“建球场的情况我们现在很难解释，因为我们今天的营业额翻了五倍。当我们决定建造这座体育场时，我们的营业额是9000万英镑，而这座球场是4.3亿英镑。压力确实存在，我认为在一个非常健康的情况下走出那个时期是一个奇迹。”
温格已经被国际足联提名为足球发展总监，但是他还没有决定是否接受这个职位。