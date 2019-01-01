温格承认拒绝其他英超队：我是一个阿森纳人

这位法国主帅与他的前东家的联系使他无法在英格兰顶级联赛中执教其他球队。

阿尔塞纳·温格透露，他拒绝了很多英超教练的邀请，因为他和阿森纳的关系密切。

这位69岁的老帅在执教阿森纳22年后，于2017-18赛季末离开枪手。

尽管在过去的17个月里，温格没有执教过任何球队，但他表示，有很多人邀请他执教英格兰顶级联赛球队，但他拒绝了，因为他与的前东家感情深厚。

“我是阿森纳人，之后我才是职业足球人。”温格告诉天空体育：“我决定离开英超是因为我和阿森纳的联系太紧密了。我有机会在英格兰工作，但我拒绝了。我不想告诉你（哪些俱乐部），因为它们都有人执教了，这对他们不公平。”

在阿森纳连续20个赛季进入前四名之后，温格在他执教的最后两个赛季中都表现不佳，分别以第五名和第六名的成绩结束了自己的执教生涯。

尽管他的任期结束时遇到了麻烦，但这位法国教练仍热衷于支持他的足球遗产，指出他们的持续成功和俱乐部的财务增长。

“我知道人们总是想要更多，这很正常。我们赢得了很多，我们建造了酋长球场。”温格说：“建球场的情况我们现在很难解释，因为我们今天的营业额翻了五倍。当我们决定建造这座体育场时，我们的营业额是9000万英镑，而这座球场是4.3亿英镑。压力确实存在，我认为在一个非常健康的情况下走出那个时期是一个奇迹。”

温格已经被国际足联提名为足球发展总监，但是他还没有决定是否接受这个职位。