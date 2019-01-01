应接不暇 温格：执教阿森纳后期感到被“入侵”

这位前枪手主帅觉得他没有足够的时间在酋长球场的最后时光考虑足球。

阿尔塞纳·温格觉得，在他执教阿森纳期间，现代教练对他的要求越来越高，这“入侵”了他。

在阿森纳执教20多年后，温格于2018年辞去了主教练的职位，他一直不愿重返教练岗位。

自从1996年加盟枪手以来，这位法国人直接经历了俱乐部教练日常工作的巨大转变，他对此感到很苦恼。

“我最后的沮丧是我没有足够的时间去考虑足球。”温格告诉拜因体育：“也许是因为我当时处于一种管理模式中，有很多事情要做，但如果我现在回想一下，在我到达终点的那一刻前，我就慢慢被入侵了。我被一些要求所干扰，这些要求让我无法专注于工作中最重要的部分。”

在过去的20年里，主教练的角色发生了巨大的变化，温格也注意到了足球运动员自身的发展。

这位69岁的老帅将足球比作篮球，他描述了大球运动对个人身体素质的痴迷超过了对球队整体化学反应的痴迷。

“我们有点像NBA的趋势，”他说：“这意味着你更多地关注运动员作为球员的方面，而不是球员作为运动员的方面。”

“总的来说，在未来10-15年，我们必须考虑下一步是什么。你看到很多球员现在都是顶尖的运动员，但他们在看待比赛的方式上缺少了一个维度——团队思维和团队态度。也许是因为球员个人的压力也变得更大了，他必须更多地考虑个人表现。有时候我看比赛的时候会想，‘他是个好球员，他是个好球员’，但是当他们一起踢球的时候，他们看起来就不像一个团队了。”

温格也透露了他打算写一本自传。

“我会的，因为在某个阶段，我认为拥有如此丰富的经验，分享我所知道的和我在生活中学到的很重要。”温格说：“我很想用法语来表达，因为或许我更愿意用法语来表达我的感情。所以目前我正在这方面工作。”