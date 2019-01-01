有意出山 温格：我在考虑有趣的回归计划

这位前阿森纳主帅可能将结束一年的休战，同时他也谈到了他对披头士和鲍勃·马利的喜爱。

前阿森纳主帅阿尔塞纳·温格证实，他“收到了一些有趣的建议”，希望他能重返足坛。

这名法国人在2018年5月离开枪手的执教岗位后淡出了人们的视线，他在枪手的教练位置上待了21年。

在与国际足联进行了长时间的谈判后，够力足球了解到温格将以一个新的技术角色重返足坛。这位前主帅表示，回归赛场的日子可能并不遥远。

本周一，在伦敦一个晚宴上，温格接受了2019年足球传奇奖的颁奖，他表示：“自从我离开阿森纳后我收到了很多有趣的建议书，其中一些我正在考虑中。然而，我毫不犹豫地接受了一个邀请，我非常荣幸地接受了这个邀请，那就是接受2019年足球传奇奖。”

温格很高兴能有机会支持慈善机构，并公开了他对音乐的热爱，包括甲壳虫乐队和鲍勃·马利。

他说：“我一直很喜欢音乐，我很高兴能参与到足球传奇人物为支持诺多夫·罗宾斯所做的工作中来，这是一个了不起的慈善机构。音乐疗法可以改变很多残疾人的生活，我会尽我所能帮助他们。我期待着在10月7日的传奇足球比赛中庆祝。

“我仍然喜欢披头士乐队，因为它很简单，有点像足球。它看起来很简单，它就成了经典，音乐看起来也很简单，这也许就是为什么它持续了这么久。我说过很多次，我总是听鲍勃·马利的音乐。你知道，在他的生活中有一些东西是音乐的象征。他喜欢足球。他享受生活。当你看到他踢足球的那些片段时，你会觉得他拿球非常得体，不是吗？是的，他在带球方面非常出色，我喜欢足球和音乐的结合。”