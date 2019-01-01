温格：我可能会在2022年世界杯上执教

这位曾长期执教枪手的主教练表示，当卡塔尔世界杯来临的时候，他可能会重新执教。

阿尔塞纳·温格希望自己能在2022年世界杯上执教一支国家队，这位法国人自从离开阿森纳后就没有担任过教练。

这位枪手传奇人物在执教阿森纳22年后于2018年5月离开了酋长球场，现在仍然在为beIN SPORTS广播公司担任特别评论员。

当被问及他是否会执教或观看2022年卡塔尔世界杯时，温格透露，他愿意在这项足球盛事中执教一支球队。

其他球队

“我可以想象自己在为一支球队工作。”温格告诉beIN SPORTS：“如果和我上一份工作相隔足够的时间和空间，我不会反对。看看他们的发展将会很有趣，但总的来说，我不得不说我一直想去世界杯，因为我觉得出现在世界上最好的足球运动员踢球的地方是一个教练的工作。希望三年后，你能在卡塔尔见到我，但愿我好运。”

温格暗示他最终会重返教练席，但他拒绝了几次机会，因为他还没有准备好再次坐上这个烫手的位置。

这位69岁的教练曾在法国和日本执教，他对最近内马尔转会传闻发表了自己的看法。他说，他相信如果巴西人加盟巴塞罗那或皇家马德里，巴黎圣日耳曼的几名球员就会离开俱乐部。

“我认为他是世界上最好的球员之一，我很高兴他留在巴黎圣日耳曼。”温格说：“因为如果你失去了世界上最好的两三个球员中的一个，那么按照我们这个世界的规律，下一年你就会失去另一个。”

温格在1996年接手阿森纳后赢得了17座奖杯——包括3个英超冠军，7个足总杯和7个社区盾杯冠军。