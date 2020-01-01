温格：我们更关注精英的世界 疫情让低级别俱乐部灭亡

这位法国人认为，新冠疫情危机只会让强队变得更强大——他认为这是不健康的。

国际足联全球足球发展主管阿尔塞纳•温格警告英格兰足坛，他认为在新型冠状病毒疫情的打击下，低级别联赛俱乐部将面临艰难的生存之战。

这位前阿森纳主教练，在为北伦敦豪门效力了19年之后，成为了枪手的传奇人物，他对英格兰足球的状况非常熟悉。

着眼于目前的情况，温格并不担心那些顶级俱乐部的情况，相反他在强调那些低级别球队的生存问题，这些俱乐部的营业收入严重依赖比赛日收入，而因为疫情的影响，他们必须在空场的条件下完成剩余的比赛。

其他球队

“这非常令人担忧，因为我们生活在一个更关注精英阶层的世界，你肯定也很清楚英格兰的情况。”他告诉BeIN Sports。“在英格兰，低级联赛正在死亡，不过英超会继续存活下去，我并不担心英超的情况。”

“在92家俱乐部中，你更需要关心的是，有65家俱乐部在停赛的情况下会赔钱，如果比赛重启，他们还会在空场的情况下继续赔钱。这绝对是足球圈需要重新思考的地方，如何帮助这些俱乐部生存下去。”

“我们需要那些精英，但也需要那些低级别球队，让年轻球员有上场机会，我们必须让这些俱乐部生存下去。”

“会有越来越多的俱乐部陷入困境吗？我相信是的，会有很多的俱乐部陷入困境，他们并没有足够的收入来帮助他们生存下去。这样你就会进入一个怪的阶段，一些球员通往职业球员的道路就没了，我们将会失去很多俱乐部。”

的确，足球俱乐部目前的财政状况令人担忧。

“根据我们的计算，整个足球行业的收入将减少20%，足球行业的营业额将达到450亿英镑，这也就是损失将达到100亿至140亿英镑，这大概是足坛的损失金额。”

“这意味着，如果你看看大多数俱乐部的工资结构，占据了俱乐部的60-80%的营业额。这意味着只有降低球员的工资才能解决这个问题。”

“我想说的是，疫情让原本脆弱的俱乐部变得更脆弱，让强大的俱乐部变得更强。”