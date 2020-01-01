温格：希望阿森纳重拾控球文化 利物浦理应获得冠军

这位前阿森纳主帅依旧关心着旧主，并希望阿尔特塔能够重拾控球踢法。

尽管早已离开酋长球场，但阿尔塞纳·温格依旧在为阿森纳操心，这位前枪手主帅希望米克尔·阿尔特塔能够让俱乐部的踢球风格恢复过来。

去年12月，阿尔特塔接替埃梅里，成为了阿森纳的新任掌舵者，而温格在2017-18赛季结束后离开了北伦敦豪门。

但是这位70岁的老将仍然密切关注着他的老东家，他说他希望阿特塔能够让阿森纳重拾自己执教时的控球风格。

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“我仍然很担心俱乐部，我看了他们的所有比赛。”温格周五告诉talkSPORT。

“我相信在阿森纳游戏中足球文化，我想要它得到尊重。我希望阿尔特塔能找回那种控球的文化。”

在今年3月英超因新型冠状病毒疫情而暂停之前，阿森纳在英超联赛中排名第九。

利物浦以25分的优势领先第二名曼城，尽管目前还没有恢复联赛的具体方案，但温格认为克洛普的球队理应获得冠军，无论本赛季能否如愿结束。

“尤尔根·克洛普做得非常棒，因为利物浦已经等待了这个冠军30年。”法国教头表示。

“领先第二名25分绝对是个巨大的差距，这绝对是个巨大的差距。”

“我认为，无论英格兰对联赛能否重开做出何种决定，利物浦都是每个人心目中的冠军。”