队友不给力 温格：巴萨只是等待梅西做事情

红蓝军团的表现让温格感到担忧，他认为他们的超级巨星经常被要求肩负重任。

据前阿森纳主帅阿尔塞纳·温格说，巴塞罗那过于依赖梅西，踢得“像一支处于危机中的球队”。

西甲卫冕冠军在周二晚上的诺坎普与捷克的布拉格斯拉维亚战成0-0，此前在周末联赛中以1-3输给莱万特。

温格认为，尽管巴萨在两项主要赛事中都处于领先地位，但他们并没有团结在一起，只是在等待超级巨星梅西创造辉煌的时刻。

“他们是联赛第一，他们是小组第一，但他们在比赛中就像一支处于危机中的球队。”温格在拜因体育以嘉宾身份表示：“他们的比赛太慢了。最后30米没有任何动力，太依赖个人了。每次他们丢掉控球，看起来他们都会被对方的反击进球，因为他们无法应对对手的速度……这个团队缺乏活力，缺乏能量，缺乏信心。今天看起来他们在比赛，他们等待梅西做些什么，但是球队的基本优势已经消失了。”

“你会想，梅西什么时候能拿球做点什么？在那之前，这里的音乐，最基本的音乐，都是非常棒的团队演奏，让对方很难拿到球，最重要的是梅西。”

由于球队本赛季表现的不稳定，巴萨主教练巴尔韦德目前面临着压力。

温格没有将巴萨目前的困境完全归罪于巴尔韦德，而是暗示问题可能来自俱乐部高层。

温格说：“最后总是教练犯了错，他并不总是负责任的。犯错和有责任是有区别的，你知道吗？我们说过，巴尔韦德不能决定谁加盟。他必须物尽其用。所以我们谈论的话题引发了许多问题：当你购买一名球员时，谁拥有最终决定权？其次，这真的是球队需要的球员吗？”