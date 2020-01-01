温格：利物浦在赛季不败的路上 他们不再害怕输球

这位传奇的前枪手主帅认为红军已经“积累了信念”来保持他们的不败。

根据阿尔塞纳·温格的说法，利物浦正朝着与阿森纳2003-04赛季不败相同的目标前进，他相信克洛普的球队不再“害怕失败”。

在2019-2020赛季的前半段，红军在英超联赛中以13分的优势领先，19场比赛中只有一场没赢。

当被问及利物浦是否有能力在整个赛季中保持不败时，温格告诉拜因体育：“他们去年很接近，现在他们仍然在路上。”

“但我认为利物浦目前所期待的只是赢得英超联赛，这是这样一个足球城市的第一个目标。30年未能赢得英超联赛……没有人会预料到这一点。”

“这是他们的主要目标，我认为他们在本赛季有很好的表现，并且正在朝着这个目标前进，因为他们的主要对手已经离他们很远了。”

温格认为利物浦已经发展出了和阿森纳十六年前一样的无所畏惧的状态，他们每周都在踢“聪明的足球”。

“你看看他们进了多少球，丢了多少球。他们非常好。”他补充道：“他们踢得很聪明，他们的球员在球场上做出了明智的决定。

“我的经验是，当你完成了一个不败的赛季，他们积累了信念，如果他们继续踢下去，他们只会继续赢得比赛。”

“这是非常困难的，因为你需要一个特殊的管理来做到这一点，并消除对输球的恐惧。这是一件非常重要的事情，他们现在已经做到了。”

在节礼日利物浦4-0战胜莱斯特之前，亨利也表达了同样的看法，他说：“我认为利物浦可以保持不败，谁先打败他们才是关键，因为我认为他们会赢得联赛冠军。”