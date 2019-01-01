温暖人心 马塔：帮助社会比在决赛进球更有意义

西班牙人相信足球运动员有责任大声疾呼，并利用他们的平台来实现积极的改变。

曼联中场胡安·马塔认为，如果足球运动员愿意，他们应该利用自己的平台来发表对社会问题的看法。

这位31岁的球员已经实践了他所宣扬的“共同目标”(Common Goal)，即让足球运动员将收入的一小部分重新分配到世界各地的慈善事业中。

马塔已经成功让几名最大牌的球员加入，包括胡梅尔斯、基耶利尼和亚历克斯·摩根。

“在足球上有很多钱，这是一个现实。对我来说，问题不在于此。这根本不是问题，因为足球为世界带来了很多东西，很多激情和金钱。所以，大公司能赚很多钱是很正常的。如果我们能用这笔钱的一部分来投资足球，但投资于另一种足球，即社会足球，那么我认为这很有意义。”

除了经济上的回报，西班牙人还认为足球运动员有社会责任大声疾呼，利用他们的平台实现积极的改变。

“我想仍然有人在想，‘为什么这个足球运动员要谈论这些事情?’”马塔说：“为什么不呢?这就是我的观点。为什么不呢?”

“我很高兴成为一名足球运动员。”马塔继续说：“我很高兴踢了很多比赛，赢得了一些重要的奖杯。我感到非常荣幸和幸运，希望我能赢得更多。但我认为我们在这里要做的，在某种程度上，是另一件事。当你从事这样的职业时，你是有责任的，因为这么多人关注你，这么多人观看比赛。”

2014年从切尔西加盟曼联的马塔，在他的职业生涯中赢得了很多奖杯，包括欧冠、欧罗巴联赛、足总杯和国王杯。

然而，这位中场球员相信，除了赢得冠军，球员在职业生涯中还能做一些更重要的事情。

“帮助别人可能比在决赛中进球更有意义，”马塔：“如果你能做一些不同的事情，打入另一种进球，那就更好了。”