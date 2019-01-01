温差签 温格：阿森纳曾想签皮克法布雷加斯梅西

这位前枪手教练透露俱乐部希望这三名球员来到酋长球场。

阿尔塞纳·温格承认阿森纳曾一度试图签下皮克和梅西来匹配他们得到的中场球员法布雷加斯。

这名西班牙人在2003年来到阿森纳，之前他曾在巴塞罗那青年队效力，并最终成为枪手未来几个赛季的关键人物。

在法布雷加斯在阿森纳取得成功后，俱乐部似乎又把注意力转向了另外两名加泰罗尼亚毕业生。

虽然温格没有详细说明枪手什么时候试图签下梅西和皮克，但他透露俱乐部有雄心在某一时刻与这三名球员联手。

“我们努力了，但我们离签下梅西还差得很远，”温格在接受beIN体育采访时表示：“但是我们试图签下皮克、法布雷加斯和梅西，当然，我们已经试过了，但他当时已经太大了。不要忘记2006年我们在欧冠决赛对阵巴塞罗那的时候，梅西因为受伤不能上场……那是13年前，他已经是一线队的主力球员了。这家伙的作为令人难以置信。”

温格在十多年前就证实阿森纳曾接近签下克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，他也被问及是否有机会让这位尤文图斯球星和梅西站在同一边。

虽然他有信心可以同时应付超级明星和他们的个性，但他承认这从来都不是真正的可能。

“这是真正的梦幻足球。”他说。“我会很喜欢的。在我的生活中，我有非常强大的个性。如果你能给他们想要的，他们会很高兴。”

在回忆他的过去的同时，温格也证实了他的未来不会在拜仁慕尼黑，尽管最近有报道称他将会出现在这个空缺的位置上。

“不是我。首先，我从来都不是候选人。我已经和他接触过了，但是我并不在这份工作的候选之列。”温格说：“我不是这份工作的候选人。”