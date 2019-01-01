“温差签”又添新名字 温格曾想签下桑乔

温格承认他在桑乔还在曼城的时候曾试图签下他。

在过去的一年里，18岁的桑乔在世界舞台上宣布自己是欧洲足坛上最具天赋的年轻球员之一。

在2016年离开曼城后，桑乔加盟多特蒙德，希望能得到正常的比赛时间——这一举动最初被怀疑。

然而，这名边锋已经在多特蒙德确立了自己的位置，成为球队的首选之一，在本赛季的五大联赛中，只有埃登·阿扎尔和莱昂内尔·梅西的助攻次数更多。

热刺后卫桑切斯在温布利的欧冠首回合比赛中被桑乔逼得心神不宁，在此之前，前枪手主帅温格曾称赞桑乔是他这一代人中“最好的球员之一”。

“他是他那一代人中最好的球员之一，”温格告诉beIN SPORTS：“他能盘带，他有那种霸气。”

“看那个男孩，他有一些大球星的属性。”

“你可以把这叫做自信、傲慢和信念。但它必须存在。”

“他今晚一定会踢出来。”

桑乔拥有令人难以置信的速度、技巧和创造力，他似乎注定要登上顶峰。

在本赛季早些时候代表英格兰队出战美国队之后，他的前景似乎一片光明。

事实上，法国人承认他曾试图将这位土生土长的肯宁顿人带回到他在伦敦的老东家，带到酋长球场。

他补充说:“这是一个令人难以置信的故事，因为这些小男孩从小就承受着巨大的压力。”

“第二件事是来自所有俱乐部的压力。我之所以这么说，是因为我想在他还没球踢的时候把他从曼城带走。”

“我试图引诱他，因为他来自伦敦——我试图把他带到阿森纳。”

“我必须说，他们在踢上球之前就已经赚了很多钱。所以这并没有提高他们对比赛的饥饿感。”

“所以我必须说，对这些男孩来说，这是一种考验，因为他们在踢球之前就很富有。”