温克斯：热刺值得英超及欧冠冠军的忧虑

23岁的英格兰中场认为，热刺的表现理应引起利物浦和曼城的警惕。

波切蒂诺的球队在刚刚过去的周末，2-2客场战平英超卫冕冠军。

尽管斯特林和阿圭罗分别为主队建功，但热刺凭借拉梅拉和毛拉的进球两度顽强扳平。赫苏斯在加时期间本有机会帮助曼城上演绝杀，但经VAR认定他的进球无效。

蓝月亮全场完成了30脚射门，而热刺方面只有6脚，但瓜迪奥拉依然只能接受一场平局和堪堪1分。

温克斯相信，热刺已经证明了他们足以与最出色的球队抗衡，他们有能力在接下来的赛季中保持住状态。

这位中场告诉《标准晚报》：“我认为他们（曼城和利物浦）应该对我们表示出担忧。我们在过去数年已经证明了，我们可以与英超乃至欧洲最好的球队抗衡。”

“对于我们来说最重要的是我们要稳定地做到这点，我们要爬到和利物浦以及曼城一样的位置，获得一样的成就。”

“我们投入每一场比赛，我们知道我们能赢，我们能够拿出比对手更好的表现。我们的心态就是拿到好的开局，压迫对手，尽力获胜。这也许就是我们为什么能够收获一个好的结果的原因。”

“他们是非常出色的球队，他们是冠军，你必须尊重他们，但就像其他所有球队一样，他们有弱点，我认为我们可以利用这些弱点，特别是角球方面。”

“我们知道自己有多优秀，我们知道我们也是顶级球队，但当我们想要坐上那些位子，好的结果就显得非常关键了。”

“当时场面有点混乱，很困难，但这正是你不得不面对的，特别是在曼城的主场。你能预料到曼城有很多控球，他们也的确这样做了。但重要的是当你去到那里去接受暴风雨的洗礼，那就好好待着，我们觉得我们做得很棒。”

热刺下一轮英超将是当地时间本周日主场对阵纽卡斯尔的比赛，喜鹊此前已经接连输给了阿森纳与诺维奇。